Charlie Sheen lässt in der Netflix-Doku keine Frage offen

Charlie Sheen durchlebte eine Phase, in der er einer der größten Stars der Welt war, vor allem aufgrund seines Auftritts in Two and a Half Men für fast ein Jahrzehnt. Der Schauspieler fiel jedoch bald in Ungnade, nachdem eine Reihe von Situationen zum Teil auf verschiedene Drogenprobleme zurückzuführen waren. Obwohl Sheens Karriere und Geschichte zu diesem Zeitpunkt ziemlich bekannt sind, gibt es noch einige Fragen, die beantwortet werden müssen, und im September könnten wir genau das bekommen.

Netflix hat einen neuen Dokumentarfilm mit dem Titel aka Charlie Sheen angekündigt, in dem er sich um den Schauspieler dreht und all die schwierigen Fragen beantwortet, auf die sich viele schon lange gefreut haben. Beschrieben als Geständnis, wird uns gesagt, dass "Sheen offen über die Themen und Ereignisse spricht, über die er noch nie zuvor öffentlich gesprochen hat", wobei wir Informationen über seinen "mühelosen Aufstieg zum Megastar - und seinen dramatischen Fall, alles im Blickpunkt der Öffentlichkeit" erwarten können.

Unter der Regie des Dokumentarfilmers Andrew Renzi und mit Auftritten und zusätzlichen Interviews von Denise Richards, Heidi Fleiss, Jon Cryer, Sean Penn, Ramon Estevez, Brooke Mueller, Chris Tucker und sogar Sheens Drogendealer Marco bietet dieser Dokumentarfilm einen tiefen Einblick in das Leben des Schauspielers.

Der Film feiert am 10. September Premiere auf Netflix und Sie können sich den Trailer zu aka Charlie Sheen unten ansehen.