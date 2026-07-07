Charlie Kirks Familie und Ehefrau stehen dem mutmaßlichen Mörder gegenüber.

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Die Anhörung hat begonnen zu klären, ob der mutmaßliche Mörder des US-amerikanischen konservativen Aktivisten Charlie Kirk vor Gericht gestellt wird. Die Staatsanwaltschaft in Utah hat ihre Beweise gegen den 23-jährigen Tyler Robinson vorgelegt, der vermutlich am 10. September 2025 auf dem Campus der Utah Valley University Kirk tödlich erschossen hat.

Kirks Ehefrau, Erika Kirk, war bei der Anhörung anwesend, ebenso wie die Familie des Aktivisten, darunter seine Mutter, sein Vater und seine Schwester. Kirks Familie wurde auch von Donald Trump Jr.s Sohn des Präsidenten begleitet. Kirk war ein bekannter Fürsprecher und Fan des US-Präsidenten Donald Trump.

"Jedes Gerichtsverfahren dient als schmerzhafte Erinnerung an seinen Tod und den Verlust, der unser Leben und das seiner Kinder unwiderruflich beeinflusst hat", sagte Erika Kirk, Kirks Eltern und seine Schwester in einer Erklärung der BBC. "Aus Respekt vor dem Justizverfahren werden wir uns derzeit nicht weiter äußern. Wir bitten um weiterhin Privatsphäre, während wir diesen Prozess und die große Trauer durchlaufen."

Neue Aufnahmen, Zeugenaussagen und Beweise wurden im Rahmen der Anhörung gezeigt, was einem Richter ermöglicht, festzustellen, ob genügend Beweise vorliegen, damit die Staatsanwälte einen Fall vor einer Jury präsentieren können. Robinsons Anwälte haben Zeugen und die vorgelegten Beweise befragt, um zu zeigen, wie und warum er als mutmaßlicher Schütze genannt wurde. Robinson hat sich noch nicht zu den Anklagen bekennt.