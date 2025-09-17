Charlie Kirk-Verdächtiger gesteht in unter PC-Tastatur versteckten Nachrichten

HQ

Die Ermordung von Charlie Kirk sorgt noch immer für Schlagzeilen. Vor ein paar Stunden erschien Tyler Robinson per Video aus dem Gefängnis vor Gericht, in einer Anti-Selbstmord-Weste, als die Staatsanwaltschaft Nachrichten enthüllte, die angeblich zeigen, dass er gestanden hat, Charlie Kirk getötet zu haben.

Beamte sagen, Robinson habe eine Notiz unter einer Tastatur in seinem gemeinsamen Haus hinterlassen, in der er Pläne beschrieb, Charlie Kirk ins Visier zu nehmen. Wenn Sie die Textnachrichten zwischen dem Charlie Kirk-Verdächtigen und seinem Mitbewohner lesen möchten, können Sie dies natürlich unten tun.

Charlie Kirk // Shutterstock

Robinson: Vergiss, was du gerade machst, und guck mal unter meine Tastatur.

[Bei der Inspektion unter der Tastatur entdeckte der Mitbewohner einen Zettel, auf dem angeblich stand: "Ich hatte die Gelegenheit, Charlie Kirk auszuschalten, und ich werde sie nutzen."]

Mitbewohner: "Was?????????????? Du machst Witze, oder????

Robinson: Mir geht es immer noch gut, meine Liebe, aber ich stecke noch eine Weile in Orem fest. Es sollte nicht mehr lange dauern, bis ich nach Hause kommen kann, aber ich muss mir mein Gewehr noch schnappen. Um ehrlich zu sein, hatte ich gehofft, dieses Geheimnis bis zu meinem Tod an Altersschwäche bewahren zu können. Es tut mir leid, dass ich dich da mit reinziehe.

Mitbewohner: Du warst nicht derjenige, der es richtig gemacht hat, oder????

Robinson: Ich bin, es tut mir leid

Mitbewohner: Ich dachte, sie haben die Person erwischt?

Robinson: Nein, sie schnappten sich irgendeinen verrückten alten Kerl und verhörten dann jemanden in ähnlicher Kleidung. Ich hatte geplant, mir kurz darauf mein Gewehr von meinem Abwurfpunkt zu holen, aber der größte Teil der Stadt wurde abgeriegelt. Es ist ruhig, fast genug, um rauszukommen, aber da ist ein Fahrzeug, das verweilt.

Mitbewohner: Warum?

Robinson: Warum habe ich das getan?

Mitbewohner: ja

Robinson: Ich hatte genug von seinem Hass. Manche Hassgefühle lassen sich nicht aushandeln.

Robinson: Wenn ich in der Lage bin, mein Gewehr ungesehen zu greifen, habe ich keine Beweise hinterlassen. Ich werde versuchen, es wieder zurückzuholen, hoffentlich sind sie weitergezogen. Ich habe nichts davon gesehen, dass sie es gefunden haben.

Mitbewohner: Wie lange planst du das schon?

Robinson: etwas mehr als eine Woche, glaube ich. Ich kann nahe dran herankommen, aber direkt daneben parkt ein Streifenwagen. Ich denke, sie haben diesen Platz bereits weggeräumt, aber ich will es nicht riskieren

Robinson: Ich wünschte, ich wäre zurückgekehrt und hätte es mir sofort geschnappt, als ich bei meinem Fahrzeug ankam... Ich mache mir Sorgen, was mein alter Mann tun würde, wenn ich Opas Gewehr nicht zurückbringen würde... IDEK, wenn es eine Seriennummer hätte, aber es würde nicht zu mir zurückverfolgt werden. Ich mache mir Sorgen um Drucke, ich musste es in einem Busch lassen, wo ich das Outfit gewechselt habe. Ich hatte weder die Fähigkeit noch die Zeit, es mitzubringen... Vielleicht muss ich es aufgeben und hoffen, dass sie keine Abdrücke finden. Wie zum [Schimpfwort] soll ich meinem alten Mann erklären, dass ich es verloren habe... das einzige, was ich übrig gelassen habe, war das Gewehr, das in ein Handtuch gewickelt war... Erinnerst du dich, wie ich Kugeln graviert habe? Die [Schimpfwort]-Nachrichten sind meistens ein großes Meme. Wenn ich „notices bulge uwu" auf Fox News sehe, bekomme ich vielleicht einen Schlaganfall. Okay, ich muss jetzt gehen, das ist wirklich [Schimpfwort] scheiße... Von heute aus würde ich sagen, dass Opas Waffe ganz gut funktioniert, keine Ahnung. Ich glaube, das war ein 2.000-Dollar-Zielfernrohr ;-;

Robinson: Löse diesen Austausch auf

Robinson: Mein Vater möchte Fotos von dem Gewehr... Er sagt, Opa möchte wissen, wer was hat. Die Feds haben ein Foto von dem Gewehr veröffentlicht, und es ist sehr einzigartig. Er ruft mich gerade an, geht aber nicht ran.

Robinson: Seit Trump im Amt ist, ist [mein Vater] ein ziemlich eingefleischter Maga.

Robinson: Ich werde mich bereitwillig stellen, einer meiner Nachbarn hier ist ein Stellvertreter des Sheriffs.

Robinson: Du bist alles, worum ich mir Sorgen mache, Liebe

Mitbewohner: Ich mache mir viel mehr Sorgen um dich

Robinson: Sprich bitte nicht mit den Medien. Führe keine Interviews und mache keine Kommentare... Wenn dir die Polizei Fragen stellt, verlange einen Anwalt und schweige.