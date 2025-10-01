Charlie Hunnam schreibt vernichtenden Kommentar über Pacific Rim

Pacific Rim ist nach wie vor ein bei den Fans beliebter Film, ein Action-Epos, das riesige Roboter und riesige Kaiju zu einem Schmelztiegel der Zerstörung und des Chaos kombiniert. Vom visionären Kopf von Guillermo Del Toro wird es immer noch oft mit einem etwas sauren Beigeschmack betrachtet, weil das Franchise nach dem Originalfilm ziemlich schnell auseinanderfiel.

Es gibt immer noch Hoffnung auf mehr von Pacific Rim und wenn das irgendwann Realität wird, sollten wir wahrscheinlich nicht erwarten, Charlie Hunnam als Raleigh Becket zurückkehren zu sehen, da der Schauspieler kürzlich mit Variety über den Film gesprochen hat und dass er sich nicht wirklich für ihn interessiert.

"Ich dachte, es wäre eine großartige Gelegenheit, mit einem Regisseur zu arbeiten, den ich wirklich mag. Es ist mir egal, dass riesige Roboter gegen riesige Monster kämpfen. Ich habe das Drehbuch gelesen und hatte überhaupt keine emotionale Erfahrung damit."

Harte Worte für Pacific Rim Fans, die es zu verdauen gilt, ohne Zweifel. Würdest du dir wünschen, dass die Serie in Zukunft zurückkehrt?