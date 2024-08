Charlie Cox will, dass sein Daredevil erneut mit Spider-Man kollidiert

HQ

Jetzt, da die Marvel Charaktere, die Netflix in verschiedenen TV-Serien zum Leben erweckt hat, begonnen haben, sich in die Marvel Cinematic Universe zu überführen, mit Charlie Cox' Daredevil in Spider-Man: No Way Home, She-Hulk: Attorney at Law und Echo - und dass John Bernthals The Punisher und vielleicht sogar Krysten Ritters Jessica Jones in der kommenden Daredevil: Born Again Serie auftauchen werden - stellt sich die Frage, wo diese Charaktere als nächstes zu sehen sein werden wurde weiterhin gestellt.

Während eines Auftritts bei Chicago FanExpo beantwortete Cox genau diese Frage und verriet, dass es eine ganz bestimmte Kollision gibt, von der er hofft, dass sie noch einmal passieren wird. Laut ScreenRant:

"Im Spider-Man-Film mitzuspielen, fühlte sich wie ein großer Schritt an, allein schon in Bezug auf viele Leute, die sich darauf beziehen, wenn ich sie treffe. Ich denke, man darf nicht unterschätzen, wie viel es bedeutet, wenn diese Charaktere eine Geschichte in den Comics haben. Wenn wir dann auf der Leinwand aufeinandertreffen, bedeutet das den Fans wirklich viel, und das verstehe ich. So geht es mir jetzt auch. Das Spider-Man-Ding ist also so ein ikonisches Ding; die Idee, dass Matt Murdock und Peter Parker zusammen sind, ist einfach so ikonisch. Ich hoffe, dass wir in Zukunft noch ein paar Sachen zusammen machen können, denn das macht wirklich Spaß. Das ist die Hauptsache; nur, dass sich diese Möglichkeiten ergeben können."

Wenn man bedenkt, dass beide Helden in New York City operieren, werden wir den Netzschleuderer von Cox und Holland vielleicht eher früher als später wieder auf der großen Leinwand sehen.