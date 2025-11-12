Charlie Cox und Zooey Deschanel spielen die Hauptrollen in dem Hunde-Festfilm Merv von Prime Video

Prime Video hat einen weiteren Film enthüllt, den es noch vor Ende des Jahres auf die Plattform bringen wird. Der Film Merv, der im Dezember Premiere feiern soll, wird Charlie Cox und Zooey Deschanel zusammen sein und ein Paar spielen, das eine Trennung durchmacht, die durch die Tatsache noch schwieriger wird, dass sie sich nun ihren Hund Merv in einem gemeinsamen Sorgerechtssystem teilen müssen.

Der Film ist eine süße Liebeskomödie, in der sich das Duo während einer gemeinsamen Urlaubsreise wiedertrifft, um ihren gemeinsamen Hund aufzumuntern, der nach der Trennung anscheinend an Depressionen leidet.

Unnötig zu erwähnen, dass die Premiere für den 10. Dezember angesetzt ist, dass dies ein schöner Streifen zu sein scheint, den man sich in den Ferien ansehen und um die ganze Familie zu unterhalten. Um einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, was Merv auf den Tisch bringen wird, schaut euch den Trailer unten an.