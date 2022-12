Charlie Cox stellt klar, dass er nicht in Deadpool 3 sein wird

Nachdem er angedeutet hatte, dass es "einen Platz für Daredevil geben könnte, um in Deadpool aufzutauchen", hat Charlie Cox seitdem bestätigt, dass der Superheld nicht im dritten Deadpool-Film erscheinen wird.

Im Gespräch mit TechRadar bestätigte Cox, dass der Charakter weder als Cameo noch in einer größeren Kapazität erscheinen wird. "Ich bin definitiv nicht in Deadpool 3", sagte Cox, nachdem er daran erinnert wurde, was er in der Vergangenheit gesagt hatte.

Es wäre nicht zu weit hergeholt, Daredevil und Deadpool in einem Film zu sehen. In den Comics haben beide Superhelden mehrfach zusammengearbeitet, so dass viele Fans gerne eine Live-Action-Nachbildung davon gesehen hätten. Dennoch könnte ein Daredevil-Auftritt das Rampenlicht vom Hauptduo von Deadpool 3 weggebracht haben, das der titelgebende Söldner mit Mund und Wolverine sein wird.

Selbst wenn Charlie Cox bestätigt, dass er nicht im Film zu sehen sein wird, werden die Fans nicht aufhören zu spekulieren, bis sie es selbst gesehen haben. Leider werden sie bis Ende 2024 warten, um die Wahrheit herauszufinden.