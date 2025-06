Charlie Cox spricht über seine Clair Obscur: Expedition 33 Performance

HQ

Diejenigen, die Clair Obscur: Expedition 33 gespielt haben, werden wissen, dass Charlie Cox, der seit kurzem dafür bekannt ist, Daredevil zu spielen, in der Rolle des Gustave auftritt, eine Figur, mit der sich viele schon früh identifizieren, nur um am Ende des ersten Aktes überrascht zu werden. Trotz des Mega-Erfolgs des Spiels hat sich Cox davon distanziert, aber er hat jetzt seine Rolle und Beteiligung an einem kürzlichen Podiumsauftritt bei der Washington State Summer Con angesprochen, wie von Charlie Cox Fansite auf X festgehalten wurde.

Über Clair Obscur: Expedition 33 sagte Cox: "Ich will es in keiner Weise herunterspielen, es ist so cool, anscheinend ist das Spiel großartig. Ich bin kein Gamer... Ich habe es nicht gespielt. Mein Agent fragte mich, ob ich hingehen und ein Voiceover machen wollte... Ich war vier Stunden im Studio, vielleicht... Die Leute sagen immer wieder, wie toll es ist und "Herzlichen Glückwunsch" und ich fühle mich wie ein totaler Betrüger. Aber ich bin so begeistert von dem Unternehmen, so begeistert, dass es wirklich gut gelaufen ist."

