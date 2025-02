Charlie Cox schreibt ein herzliches Vorwort für neue Daredevil-Comics

HQ

2025 wird ein solides Jahr für Daredevil-Fans, denn sie werden nicht nur eine neue Disney+-Serie in Daredevil: Born Again bekommen, in der Charlie Cox' Matt Murdock zurückkehrt, sondern wir werden auch eine neue Sammlung klassischer Daredevil-Comics bekommen.

Laut Collider hat Cox seine Wertschätzung für Daredevil im Vorwort zu dieser Comic-Sammlung zum Ausdruck gebracht, indem er Folgendes schrieb: "Mein Leben wurde für immer verändert, als Matthew Murdock darin eintrat. Man könnte argumentieren, dass Matt Murdock selbst für immer verändert wurde, als Frank Miller in sein Leben trat. Und in "Born Again" hebt er vielleicht meinen Lieblingsaspekt von Matts Charakter hervor: Widerstandsfähigkeit! Wenn ich dies schreibe, werde ich in Kürze in eine weitere lange, harte Phase eintreten, um diese Figur auf der Leinwand zum Leben zu erwecken. Es wird lange Arbeitszeiten geben; kaltes, raues Wetter in New York; brutale Kampfchoreografie; und emotionale Umbrüche. Was brauche ich, um das alles zu überstehen? Resilienz!"

In einem langen und emotionalen Vorwort schreibt Cox auch über seinen Weg zum Daredevil, einschließlich des ersten Vorsprechens, bei dem er sich weigerte, die Figur als Blinden zu spielen. Er hatte auch noch nie einen Comic gelesen, was er dank einer Leseliste, die ihm von den Leuten bei Marvel zur Verfügung gestellt wurde, schnell korrigierte.

"Ich habe mich in diese Bücher verliebt, und Matt Murdock auf der Leinwand zum Leben zu erwecken, war eine der größten Ehre meines Lebens." schrieb Cox und zeigte damit seine Zuneigung zu der Figur.

Daredevil: Born Again erscheint am 4. März 2025 auf Disney+