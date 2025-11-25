Charlie Cox sagt, sein ganzes Verdienst für Clair Obscur: Expedition 33 gebührt dem Motion-Capture-Schauspieler

HQ

Am 12. oder 13. Dezember (je nachdem, wo man auf der Welt lebt) ist es Zeit für die Game Awards, und Clair Obscur: Expedition 33 hat beeindruckende 12 Nominierungen und könnte Geschichte schreiben als das Spiel, das in diesem Zusammenhang die meisten Gewinne aller Zeiten hat.

Einer der Preise könnte an den britischen Schauspieler Charlie Cox gehen, der vielleicht am bekanntesten als Daredevil im MCU ist. Er spielt Gustave, hat aber zuvor gesagt, dass er dafür keine Anerkennung möchte, weil es ein so überstürztes Projekt von seiner Seite war. Nun hat er sich erneut zu seiner Nominierung geäußert, diesmal im Zusammenhang mit einer von POSTA Entretenimiento aufgenommenen Podiumsdiskussion (danke Eurogamer), und wie beim letzten Mal scheint es ihm sehr schwer zu fallen, die Anerkennung für eine sehr solide Leistung anzunehmen:

"Ja, ich freue mich sehr über diese Nominierung. Ich habe das schon einmal gesagt, und ich finde es wichtig zu sagen, dass es einen großartigen französischen Schauspieler namens Maxence Cazorla gibt, der fast die gesamte Motion Capture für diese Rolle, für dieses Spiel, gemacht hat.

Und jede Nominierung oder Anerkennung, die ich bekomme, muss ich ihm wirklich geben, denn ich glaube wirklich, dass die Darstellung dieser Figur ihm zu verdanken ist, und meine Stimme war einfach Teil dieses Prozesses."

Cox tritt in der Kategorie Best Performance an, wo er auch gegen Ben Starr und Jennifer English antritt, die beide ebenfalls in Clair Obscur: Expedition 33 auftraten. Letztere dominieren insbesondere die Umfragen als Favorit auf den Sieg, aber das endgültige Ergebnis werden wir erst in zwei Wochen erfahren.