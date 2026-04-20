Charlie Cox sagt, Robert Pattinson sollte Gustave spielen, falls Clair Obscur: Expedition 33 eine Verfilmung bekommt

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Charlie Cox (Daredevil) wurde für seine Darstellung von Gustave in Clair Obscur: Expedition 33 sehr gelobt. Trotzdem wirkt er fast zögerlich, die Auszeichnungen anzunehmen, und hat in Interviews gesagt, dass er sich kaum an den Dreh erinnert, der seiner Behauptung nach sehr kurz war – und dass andere viel mehr beigetragen hätten.

In letzter Zeit zeigt er jedoch zumindest ein gewisses Interesse an dem Titel und hat tatsächlich angefangen, ihn zu spielen. Allerdings scheint er Gustave in einer möglichen Verfilmung des erfolgreichen französischen Spiels nicht spielen zu wollen. In einem Interview mit GamesRadar+ hat er sogar einen Vorschlag, wer die Rolle bekommen sollte:

"Meine Beteiligung daran, so winzig es ursprünglich auch war und wie es sich inzwischen so stark ausgeweitet hat, war nichts als eine unglaublich demütigende und angenehme Erfahrung. Also ja, absolut, ja. Ich dachte, sie sollten wahrscheinlich – wenn sie den Film machen – Robert Pattinson für die Rolle holen und ich die Stimme. Denn dann hätten sie so ziemlich genau den Gustave aus dem Spiel."

Es gibt unbestreitbare Ähnlichkeiten zwischen Pattinson und der Figur, aber glaubst du, es hätte gut funktionieren können, wenn Cox die Stimme für Pattinsons Darstellung übernommen hätte? Und vor allem... Glaubst du, Robert "The Batman" Pattinson wäre gut für die Rolle gewesen?