Charlie Cox sagt, dass Daredevil: Born Again dunkler als je zuvor wird

In einem kürzlichen Gespräch mit Entertainment Weekly hat Charlie Cox angedeutet, dass die kommende Disney+-Serie Daredevil: Born Again eine düsterere Wendung nehmen könnte als ihr Netflix-Vorgänger. Einen Charakter wie Daredevil, der für seine düsteren Handlungsstränge und seine moralische Komplexität bekannt ist, in die Heimat von Micky Maus zu verlegen, ließ viele Fans am Kopf kratzen. Aber laut Cox und Showrunner Dario Scardapane macht die Serie keine Kompromisse, wenn es darum geht, die Intensität am Leben zu erhalten.

Zuerst wurde die Serie eher als Rechtsdrama angepriesen, aber irgendwann entschied sich das Kreativteam, sie wieder in Richtung der actiongeladenen, kriminalistischen Atmosphäre zu lenken, die die Fans kennen und lieben. Das Ziel? Die perfekte Balance zwischen dem, was auf Netflix funktioniert hat, und etwas, das frisch genug ist, um auf eigenen Füßen zu stehen.

Cox machte deutlich, dass der düsterere Ton der Serie nicht zur Debatte stehe. Sowohl er als auch Vincent D'Onofrio, der als ikonischer Kingpin zurückkehrt, waren der Meinung, dass ein Rücknahme der Schärfe das Risiko bergen würde, das zu verlieren, was die Show von Anfang an so besonders gemacht hat. Sie wollten bei ihren Waffen bleiben, um sicherzustellen, dass die Geschichte immer noch hart zuschlägt und ein älteres Publikum anspricht.

Natürlich ist es Disney+, also erwarten Sie keine Eimer voller Blut oder übertriebene Gewalt. Cox hat eingeräumt, dass die Serie im Vergleich zu ihren Netflix-Tagen zwar das Blut abschwächen wird, aber nicht das rohe emotionale Gewicht und die Spannung opfern wird, die die Fans erwarten. Kurz gesagt, es ist derselbe Daredevil, den Sie lieben, nur mit etwas weniger Chaos.

Mit Deborah Ann Woll und Elden Henson, die ihre Rollen als Karen Page bzw. Foggy Nelson wieder aufnehmen, bringt die Serie bekannte Gesichter zurück und treibt die Erzählung in unbekanntes Terrain. Auch wenn es sich technisch gesehen um eine Fortsetzung der Netflix-Serie handelt, ist klar, dass das Team den Umfang erweitern und Daredevil einer neuen Generation von Zuschauern vorstellen möchte.

Daredevil: Born Again wird am 4. März 2025 auf Disney+ erscheinen und bereitet sich darauf vor, eine neue Version von Marvels beliebtestem Straßenhelden zu liefern. Wird sie der hohen Messlatte der Netflix-Serie gerecht? Die Zeit wird es zeigen, aber die Fans sind auf jeden Fall hoffnungsvoll.

Was denkst du? Sollte Daredevil bei seinen düsteren Wurzeln bleiben, oder ist es an der Zeit, die Dinge aufzurütteln?