Charlie Cox bestreitet einen Daredevil-Cameo-Auftritt in Avengers: Doomsday

Die Umwandlung von Avengers: Doomsday ist absolut gestapelt. Sowohl alte als auch neue Marvel-Favoriten werden zu sehen sein, von den ursprünglichen X-Men bis hin zu den kürzlich gegründeten MCU-Serien Fantastic Four. Allerdings gibt es nicht genug Platz für absolut alle auf der Agenda, und einige Helden werden auf der Bank bleiben.

Es sieht nämlich so aus, als würde Charlie Cox' Daredevil diesen Kampf auslassen. In einem Interview mit The Hollywood Reporter wurde Cox gefragt, ob er den New Yorker Verbrechensbekämpfer in Doomsday spielen würde, worauf er antwortete.

"Ich nicht. Ich bin gespannt darauf, es zu sehen, aber ich bin nicht daran beteiligt."

Es wird also keinen Daredevil-Auftritt in Doomsday geben. Auch wenn es leicht sein mag, Cox' Kommentare zu ignorieren und weiter auf eine Überraschung zu hoffen, ist die Besetzungsliste für den Film bereits so groß, dass es schwer zu erkennen ist, wie eine Geschichte aus diesem Cameo-Fest entstehen kann. Und wenn man die Kräfte von Doctor Doom bedenkt, ist es vielleicht am besten, wenn Daredevil diesen Kampf aussitzt.

Avengers: Doomsday wird am 1. Mai 2026 veröffentlicht.