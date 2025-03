Charli XCX wird in der kommenden Overcompensating von Prime Video zur Volldiva

In etwa sechs Wochen wird uns Prime Video zurück in die Schule - oder genauer gesagt in die Universität - bringen, denn eine brandneue Serie soll auf der Streaming-Plattform erscheinen. Die Serie, die unter dem Namen Overcompensating bekannt ist, dreht sich um die Höhen und Tiefen, das Drama und die Romantik, die Partys und das Chaos, die auf stereotypen amerikanischen College-Campus auftreten, und wenn überhaupt, hat sie einen ziemlich homoerotischen und American Pie -ähnlichen Stil.

Der erste Teaser-Trailer für die Serie, der am 15. Mai am Prime Video debütieren soll, ist eingetroffen, und der auffälligste Teil des Trailers ist ohne Zweifel der kurze Auftritt von Charli XCX, der sein Debüt gibt und einen Produktionsleiter beschimpft, bevor er ein Set spielt. Sie können den Auftritt des Popstars in Teilen im Clip unten sehen.

Werden Sie Overcompensating zu Ihrer Prime Video Beobachtungsliste hinzufügen?