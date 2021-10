Charles Martinet möchte bis zu seinem Tod Marios Stimme bleiben

HQ

Der Schauspieler Chris Pratt wird im animierten Super-Mario-Spielfilm den italienischen Klempner spielen und diese Erkenntnis wurde mit großer Überraschung aufgenommen. Glücklicherweise bedeutet das nicht, dass Marios "echte" Stimme - Charles Martinet - aufhören wird, das Nintendo-Maskottchen in den Videospielen zu vertonen. Der US-Amerikaner liebt seine Rolle und er möchte daran so lange wie möglich festhalten, erklärte er kürzlich auf einer Messe:

"Ich möchte Marios Stimme sein, bis ich tot umfalle. Wenn ich eines Tages denke, dass ich dazu nicht mehr in der Lage bin, werde ich Nintendo sagen, dass sie sich nach jemand anderem umschauen sollen. Ich hoffe, dass es Mario noch geben wird, wenn ich weg bin. Wie auch immer, es gibt über 5 Millionen Audiodateien von mir, in denen ich Mario vertone. Ich gehe ins Studio und nehme 45 Takes von jedem Sound auf, der mir einfällt, also gehe ich [vorerst] nirgendwo hin!"

Das ist Martinet mit unserem spanischen Kollegen David Caballero.

