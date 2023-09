Charles Martinet ist sich nicht sicher, was seine Rolle als Mario-Botschafter ist

HQ

Charles Martinet, ehemals die Stimme von Super Mario, Luigi, Wario und Waluigi, hat gesagt, dass er sich nicht sicher ist, was seine neue Rolle als Mario-Botschafter ist. Kürzlich berichteten wir, dass Martinet, der Mario drei Jahrzehnte lang gespielt hatte, den Charakter nicht mehr sprechen würde.

Stattdessen ist er jetzt ein Mario-Botschafter, was auch immer das bedeuten mag. Auf der GalaxyCon in Austin sagte Martinet, er sei sich nicht ganz sicher, was er jetzt mache, aber er wisse, dass er nicht im Ruhestand sei.

"Ich bin jetzt, Sie haben vielleicht die Nachrichten gesehen, ich bin ein Mario-Botschafter, ich weiß noch nicht, was das ist, ich bin nicht sozusagen im Ruhestand, aber ich bin ein Botschafter und wenn wir in die Zukunft gehen, werde ich lernen, wir werden alle lernen, was genau das ist, aber in der Zwischenzeit ... Ich bin immer ein Botschafter von Nintendo und Mario und all diesen Veranstaltungen, weil ich einfach jeden Moment davon schätze, und ich hoffe, dass Ihre Liebe zu den Spielen anhält und wächst, so wie meine, also vielen Dank."

Martinet ist nicht an der kommenden Super Mario Bros. Wonder beteiligt, es ist also wirklich das Ende einer Ära, in der wir uns von einer der, wenn nicht sogar der kultigsten Stimme im Gaming verabschieden.