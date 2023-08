Charles Martinet ist auch nicht an WarioWare: Move It beteiligt

HQ

Gestern berichteten wir, dass Mario seine Stimme verloren hat. Charles Martinet wurde offiziell als Synchronsprecher für Mario entfernt (eine Rolle, die er schon hatte, bevor Mario auf Nintendo 64 sprach) und das kommende Super Mario Bros. Wonder wird das erste Spiel sein, an dem er nicht beteiligt ist.

Aber Mario war nicht der einzige Mushroom Kingdom Charakter, den Martinet sprach, sondern auch Luigi, Waluigi und Wario - um nur einige zu nennen. Wurde er auch aus diesen Charakteren entfernt? Die Antwort scheint ja zu sein, da er nicht an der kommenden WarioWare:Move It beteiligt ist. Hier ist, was Nintendo dazu zu sagen hatte:

"Charles ist zwar nicht an Super Mario Bros. Wonder oder WarioWare: Move It! beteiligt, aber wir freuen uns, sein Vermächtnis und seine Beiträge zu würdigen, einschließlich eines Ausblicks auf das, was er als Mario-Botschafter tun wird. Für die bevorstehende HD-Neuauflage von Luigi's Mansion: Dark Moon, da es sich um eine Neuauflage handelt, wird Charles' Stimme im Spiel erscheinen."

Die Tatsache, dass wir Luigi so klingen hören werden, wie er in Luigi's Mansion: Dark Moon klingen soll, ist beruhigend, aber das wird wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass die Charaktere ihre Originalstimmen haben, und es sind eher alte als neue Aufnahmen.

Was hältst du davon, dass berühmte Nintendo-Charaktere neue Stimmen bekommen?

Danke, Nintendo World Report.