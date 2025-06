Charles Martinet darf angeblich nicht mehr Marios Stimme sprechen

HQ

Vor knapp zwei Jahren schlug es in der Spielewelt wie eine Bombe ein, die Charles Martinet, der Mann, der Mario 30 Jahre lang eine Stimme gab, an Kevin Afghani übergeben musste. Damals hieß es, Martinet werde weiterhin als Botschafter mit Nintendo zusammenarbeiten, ohne zu präzisieren, was das bedeutet.

Anscheinend war Martinet selbst in diesem Punkt nicht klüger, so der Influencer Ricky Berwick (bekannt für seinen Spott und seine Vorurteile gegenüber Behinderten). Er traf Martinet kürzlich auf einer Convention, aber dieser weigerte sich, eine seiner klassischen Stimmen zu singen, die mindestens die Hälfte des Mushroom Kingdom umfassten, weil er anscheinend nicht darf:

"Charles Martinet durfte auf der Convention, an der ich am Wochenende teilnahm, nicht einmal die Stimme von Mario oder einer seiner ikonischen Figuren sprechen.

"Es ist eine verdammte Schande"

Nintendo selbst hat sich nicht zu der Angelegenheit geäußert, aber es gibt seit seinem Ausstieg kein Video, in dem Martinet Mario und die Crew wieder zurückholt, was es erklären würde. Es scheint überhaupt nicht unvernünftig zu sein, dass Nintendo tatsächlich eine Klausel hat, die besagt, dass sie nicht mit ihren neuen Stimmen konkurrieren und kein Geld mit ihren Marken verdienen dürfen.

Berwick hat Recht, es ist eine Schande, und es bedeutet, dass wir ihn nie wieder " It's-a-me, Mario!" verkünden hören werden. Eine Ära, die zu Grabe getragen wurde.

Erst gestern haben wir übrigens berichtet, dass Samantha Kelly, die klassische Stimme unter anderem hinter Princess Peach und Toad, ebenfalls gefeuert wurde und nun durch jemand anderen ersetzt wird.