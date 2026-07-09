Charles Leclerc von Ferrari ist der Erste, der eine komplette Tour über den Madring F1-Kurs absolviert

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Madrid wird sein erstes Formel-1-Rennen auf dem noch im Bau befindlichen Kurs Madring ausrichten, das beim Großen Preis von Spanien vom 11. bis 13. September stattfinden wird. Doch zwei Monate zuvor war Ferraris Charles Leclerc, der von seinem jüngsten Sieg beim Großen Preis von Großbritannien heiß war, der Erste, der mit einem F1-Auto die ersten vollen Runden auf der Strecke fuhr.

Ferrari hat Bilder und Videos von einer Drehsession auf dem Madrider Stadtkurs geteilt, die öffentliche Straßen mit permanenten Streckenabschnitten verbindet (einschließlich der berühmten "Monumental"-Kurve), und Leclerc war der allererste F1-Fahrer, der mit einem F1-Auto über die 20-Kurven-Strecke fuhr (zuvor fuhr Carlos Sainz ihn im Mai bei einer Medientour, aber mit einem Ford Mustang).

Natürlich war dies kein ernsthafter, professioneller Test (und es gab Einschränkungen, etwa bei Kilometern oder der Verwendung von Werbe-Pirelli-Reifen), aber dennoch gab Leclerc und Ferrari einen wertvollen ersten Eindruck von der Strecke.

Wir können es kaum erwarten, das vollständige Video von Charles Leclercs Probelauf in Madrid zu sehen (der für die Medien geheim gehalten wurde), aber in der Zwischenzeit zeigen ihre offiziellen Kanäle viele Bilder und kurze Clips vom neuen Kurs, der in nur zwei Monaten voller Menschen sein wird.