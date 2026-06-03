Charles Leclerc unterschreibt eine Vertragsverlängerung mit Ferrari bis 2028 vor dem Heim-Grand-Prix in Monaco

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Charles Leclerc erhält einen Goldenen Pilz bei Ferrari und unterschreibt eine Vertragsverlängerung bis 2028. Der Monegaske, der bald in seiner Heimat Monaco fahren wird, wird bis zum Ende der Saison 2028 mit der Scuderia Ferrari HP fahren, wie vom Team und Fahrer in einem Video bekannt gegeben. "Es ist das Team, das ich seit meiner Kindheit geliebt habe und von dem ich geträumt habe, Teil davon zu sein, und nach all den Jahren ist es eine zweite Familie geworden", sagte der 28-Jährige.

Als Produkt der Jugendakademie arbeitet Leclerc seit 2016 bei Ferrari und ist damit Ferraris zweiter Fahrer mit den meisten Starts, mit 155 Rennen, zuletzt überholte er Kimi Räikkönen und nur hinter Michael Schumacher lag. Er hat acht Rennen gewonnen und 52 Podestplätze erreicht, darunter zwei Siege in Monza 2019 und 2024 sowie den emotionalen Sieg in Monaco 2024.

"Ferrari-Fahrer zu sein ist ein Traum, aber es ist auch eine Verantwortung, die ich nie als selbstverständlich betrachte", sagte Leclerc. "Ich werde weiterhin absolut alles geben, was ich habe, um dieses Team dorthin zurückzubringen, wo es hingehört, ganz oben, für alle in Maranello und vor allem für die Tifosi, deren Leidenschaft das Herz dieser Scuderia ist."

Der Große Preis von Monaco findet an diesem Sonntag statt, und obwohl Mercedes 2026 alle Rennen gewonnen hat, will Leclerc einen weiteren Grand Prix auf den Straßen gewinnen, in denen er aufgewachsen ist, und ist optimistisch, dass die neuen kleineren und elektrischen Autos das diesjährige Monaco-Rennen tatsächlich spannender machen werden.