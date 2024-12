Charles Leclerc und Arthur Leclerc schreiben an diesem Wochenende F1-Geschichte

HQ

Die Brüder Charles Leclerc (27) und Arthut Leclerc (24) werden als erste Brüder, die als Teamkollegen an einer F1-Session teilnehmen, Formel-1-Geschichte schreiben. Charles, der Ferrari-Fahrer, wird neben Arthur in einer obligatorischen "Rookie-Driver-Session" fahren.

Arthur Leclerc fuhr im vergangenen Sommer in der Formel 2 (er beendete das Rennen mit einem Podestplatz auf dem 15. Platz) und hat in dieser Saison als Entwicklungsfahrer für Ferrari gearbeitet. Außerdem fuhr er mit Panis Racing in der European Le Mans Series.

Morgen, Freitag, 6. Dezember, bestreiten die beiden monegassischen Brüder gemeinsam das erste Training auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi.

Warum fahren die Leclerc-Brüder zusammen?

Das liegt an der obligatorischen Rookie-Session. Wie von der FIA vorgeschrieben, müssen alle F1-Teams in jeder Saison ihren Platz in einem FP1-Training mit einem Rookie tauschen, der nicht mehr als zwei Grand-Prix-Starts absolviert hat. Charles Leclerc hatte seine Pflicht bereits erfüllt, als er im Oktober beim GP von Mexiko seinen Platz mit Ollie Bearman tauschte.

Doch Bearman (19 Jahre alter Fahrer, der in der nächsten Saison zu Haas wechselt) hatte bereits zwei weitere Grand Prix bestritten: im März, als Carlos Sainz wegen einer Blinddarmentzündung absagen musste, und im November in Brasilien trat er anstelle von Kevin Magnussen an.

Das bedeutet, dass Ferrari immer noch einen Rookie aufbieten musste, um die Anforderungen der FIA zu erfüllen, und hat die Gelegenheit an diesem Wochenende (dem letzten Rennen der Saison) gut genutzt, um ein historisches Bild zu zeichnen: zwei Brüder, die zusammen Rennen fahren.