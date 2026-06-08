Charles Leclerc sagte, er sähe nach dem Unfall in Monaco wie ein Idiot aus

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Charles Leclerc war am Boden zerstört, nachdem er bei seinem Heim-Grand-Prix in Monaco einen Unfall hatte, verursacht durch ein Bremsproblem in seinem Ferrari, das ihn "wie einen Idioten" aussehen ließ. Obwohl er vom vierten Platz aus konkurrenzfähig war und sogar um den zweiten Platz kämpfte, führten strategische Entscheidungen von Ferrari dazu, dass er Positionen verlor, und ein Bremsdefekt führte dazu, dass er gegen eine Mauer krachte, wobei er das Rennen nicht beenden konnte.

"Ich werde nicht mal die verdammte Schuld auf mich nehmen... Diese verdammten Bremsen!", beschwerte sich Leclerc unmittelbar nach seinem Unfall am Ende des Rennens im Funk und erklärte später, dass er sich schlecht fühle, weil das, was ihm passiert ist, nicht seine Schuld sei.

"Ich bin nicht der Typ Fahrer, der Ausreden macht. Ich war immer der Erste, der zugibt, wenn ich einen Fehler mache, und ich habe kein Problem damit, das anzuerkennen. Aber heute bin ich sprachlos", sagte Leclerc später. "Ich habe nicht einmal Lust, zu viel zu reden, weil ich Dinge sagen könnte, die ich bereuen würde."

"Was passiert, ist inakzeptabel. Die Bremsprobleme, die ich in Kanada und hier hatte, machen das Auto praktisch unmöglich zu fahren", und beschreibt die Bremsen, die als Schalter funktionieren, die entweder nichts bewirken oder komplett blockieren. "Ich erlebe genau dasselbe seit zwei Wochenenden." Was für ein trauriges Wochenende, um zu feiern, dass er einen zweijährigen Vertrag bei Ferrari unterschrieben hat...