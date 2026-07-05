Charles Leclerc gewann den turbulenten Großen Preis von Großbritannien, während Antonelli erneut keine Punkte erzielte

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Charles Leclerc ging in einem turbulenten Großen Preis von Großbritannien in Silversone als Sieger hervor, bei dem Andrea Kimi Antonelli trotz eines Startstarts von der Pole-Position auf Platz 16 zurückfiel, und bei dem Max Verstappen verunglückte und das Rennen nicht beendete, was zu einem Lafe-Safety Car führte, das das Endergebnis weiter trübte.

Leclerc überquerte unter Safety Car-Bedingungen als Erster die Ziellinie, und Russell war auf der Strecke, während andere an die Box fuhren und den zweiten Platz sicherten. Hamilton schaffte es trotz einer Fünf-Sekunden-Strafe wegen Sprungs beim Start den dritten Platz, wird jedoch wegen eines möglichen Gelb-Flag-Verstoßes untersucht.

Für Leclerc war dies sein neunter Karrieresieg, sein erster seit dem Großen Preis der Vereinigten Staaten im Oktober 2024. Es war außerdem der 250. Grand-Prix-Sieg des Ferrari. "Leider war das Ende vielleicht nicht das, wovon ich geträumt habe, aber nach den letzten Wochenenden, die besonders schwierig waren, all die Arbeit, die wir investiert haben, um das Gefühl ins Auto zurückzubekommen", sagte der Monegasie. "Heute war das Gefühl wieder da, wo es sein sollte. Ich bin so unglaublich glücklich."

Antonelli, der erneut technische Probleme hatte, konnte zum zweiten Mal in den letzten drei Rennen keine Punkte erzielen, sodass der Abstand zu Russell auf 25 Punkte verringert ist:

Formel-1-Tabelle nach dem Großen Preis von Großbritannien:



Kimi Antonelli (Mercedes) – 179 Punkte

George Russell (Mercedes) – 154 Punkte

Lewis Hamilton (Ferrari) – 147 Punkte

Charles Leclerc (Ferrari) – 108 Punkte

Lando Norris (McLaren) – 97 Punkte

Oscar Piastri (McLaren) – 82 Punkte

Max Verstappen (Red Bull) – 76 Punkte

