Charles Dolan stirbt im Alter von 98 Jahren

Charles Dolan, der Visionär, der HBO in den 1970er Jahren gründete, ist im Alter von 98 Jahren verstorben. Nach Angaben seiner Familie, die die Nachricht mit Newsday teilte, starb Dolan eines natürlichen Todes im Kreise seiner Lieben. Seine bahnbrechende Arbeit mit HBO veränderte die Fernsehlandschaft für immer und ebnete den Weg für eine Ära des Premium-Storytellings.

Unter Dolans Führung wurde HBO zur Heimat einiger der erfolgreichsten Serien der Geschichte, darunter The Wire, The Sopranos, Band of Brothers, Game of Thrones und The Last of Us. Seine Beiträge setzten Maßstäbe für Originalprogramme und bewiesen, dass das Fernsehen in Bezug auf Qualität und Wirkung mit dem Kino konkurrieren kann.

Ruhe in Frieden, Charles Dolan.