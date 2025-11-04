Charles Coste, der älteste lebende Goldmedaillengewinner der Welt, stirbt im Alter von 101 Jahren

HQ

Der französische Radrennfahrer Charles Coste, der älteste lebende Olympiasieger der Welt, ist im Alter von 101 Jahren gestorben, berichteten französische Medien am Sonntag.

Coste gewann bei den Olympischen Spielen 1948 in London Gold in der Mannschaftsverfolgung im Bahnradsport, zusammen mit seinen Teamkollegen . Sein Tod markiert das Ende einer lebendigen Verbindung zu einem der frühen olympischen Triumphe Frankreichs in der Nachkriegszeit.

Vom olympischen Ruhm zum Fackelträger von Paris 2024

Der 1924 geborene Coste wurde nicht nur wegen seiner olympischen Erfolge, sondern auch wegen seiner bemerkenswerten Langlebigkeit in diesem Sport zu einer nationalen Sportikone. Er nahm an der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 in Paris 2024 als einer der Fackelträger der Veranstaltung teil und symbolisierte damit ein Jahrhundert sportliches Vermächtnis.

Nach dem Tod der ungarischen Turnerin Ágnes Keleti im Januar 2025 im Alter von 103 Jahren war Coste die älteste lebende Olympiasiegerin der Welt.

Neben seiner olympischen Leistung gewann Coste auch den Grand Prix des Nations 1949 , ein anspruchsvolles Zeitfahren über 140 km, bei dem er die italienische Legende Fausto Coppi besiegte, einen mehrfachen Sieger der Tour de France und des Giro d'Italia.