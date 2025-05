Charles Cecil teasert ein Remake von Broken Sword II an

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von Comicon in Neapel haben wir uns mit dem legendären britischen Spieleentwickler Charles Cecil getroffen, Mitbegründer von Revolution Software und Entwickler der Broken Sword-Serie, in der kürzlich Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged, ein Remaster des ersten Spiels, veröffentlicht wurde.

Im Gespräch mit Cecil haben wir gefragt, wie die Chancen für ein weiteres Remaster stehen, vielleicht für Broken Sword II. "Natürlich würden wir das gerne machen", sagte Cecil. "Wir haben einen Kickstarter für Broken Sword 1 gemacht. Sehr erfolgreich, und wir müssen immer noch die physischen Artikel liefern, was mir sehr, sehr bewusst ist. Und es kommt wirklich gut voran, aber wir sind jetzt sechs Monate zu spät. Ich mag es nicht, sechs Monate zu spät zu kommen. Im Moment liegt der Fokus also auf Broken Sword 1."

Es sieht also so aus, als ob wir, sobald alles mit dem ursprünglichen Remaster geklärt ist, in der Lage sein werden, mehr Broken Sword zu sehen, wenn der Wunsch der Fans da ist. Neben dem alten Broken Swords gibt es auch ein neues, das angekündigt wurde.

"Für Broken Sword 6, das wir angekündigt haben, wird eine Mischung aus 2D und 3D verwendet, bei der wir 2D-Texturen auf 3D anwenden, und ich würde gerne denken, dass es wirklich fantastisch und sehr dynamisch aussieht." Cecil fuhr fort. "Und das ist sicherlich das, was ich in Zukunft tun möchte, nämlich Spiele zu schreiben, die sich handgezeichnet anfühlen, aber überall, wo sie die Technologie zu ihrem Vorteil nutzen können, tun sie das. In Broken Sword 6 haben wir nicht versucht, viel mit den Charakteren zu machen. Im Moment haben wir uns auf Broken Sword 1 konzentriert, und wir werden zu Broken Sword 6 zurückkehren. Wir haben im letzten Jahr oder so nicht wirklich viel getan."

Den Rest unseres Gesprächs mit Charles Cecil, einschließlich seiner Live-Reaktion auf die Verzögerung von GTA VI, könnt ihr euch unten ansehen: