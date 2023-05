Charakter-Poster zeigen Transformers: Rise of the Beasts' Autobot-Helden

HQ

Der nächste Monat entwickelt sich zu einem ziemlich großen Monat für Fans von Filmen. Wir haben nicht nur Spider-Man: Across the Spider-Verse, auf das wir uns freuen können, sondern The Flash wird debütieren, ebenso wie Extraction 2 auf Netflix, ungefähr zur gleichen Zeit, in der Transformers: Rise of the Beasts ankommt. Unnötig zu erwähnen, dass Sie wahrscheinlich ein paar Ausflüge ins Kino machen werden.

Aber wenn wir über Letzteres sprechen, hat Paramount jetzt eine Menge Charakterposter für den kommenden Transformers-Streifen veröffentlicht, und diese geben uns einen besseren Einblick in die Autobot-Helden, die im Film gegen die Decepticon-Bedrohung kämpfen werden.

Hier sehen wir Optimus Prime, Optimus Primal, Mirage, Arcee, Wheeljack und natürlich Bumblebee, sowohl in ihrer stehenden Form als auch in ihrer Fahrzeugform. Wenn die Trailer Sie nicht für diesen Film begeistert haben, könnten diese Poster genau das Richtige für Sie sein.

Wann Transformers: Rise of the Beasts in die Kinos kommen soll, startet der Film am 9. Juni.