Charaktererstellung und Exploration in Sword Art Online: Alicization Lycoris erkunden

Sword Art Online: Alicization Lycoris ist im Grunde das erste Spiel der Serie, das sich auf die Geschichte der ursprünglichen Light-Novel-Romane und den darauf basierenden Anime konzentriert. Neue rote Fäden und eigene Geschichten will das Spiel nicht primär spinnen, stattdessen soll sich an der Vorlage orientiert werden. Am 10. Juli erfahren wir, wie die Adaption des Ausgangsmaterials funktioniert, doch in der Zwischenzeit laden uns die Schöpfer zu neuem Material ein, das uns zwei Bestandteile des Games näherbringt: Charakteranpassung und Exploration (und wie man andere NPCs für sich gewinnt). Sword Art Online: Alicization Lycoris wird parallel auf PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar sein.

