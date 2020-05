Charaktererstellung in World of Warcraft wird minimalistischer

Blizzard unternimmt große Anstrengungen, um ihr MMORPG World of Warcraft mit der kommenden Erweiterung Shadowlands in etwas zu verwandeln, dass auf neue Spieler einladender und ansprechender wirkt. Das Studio möchte das Erlebnis von World of Warcraft erneuern und deshalb haben sich die Entwickler dazu entschieden, einige frühe Teile der Gesamterfahrung zu entschlacken. Ein minimalistisches, effektives Werkzeug zur Charaktererstellung ist eine der Konsequenzen dieser Bemühungen und in der Alpha-Version der neuen Erweiterung konnten wir einen Blick auf diesen Bestandteil werfen. Bislang sind noch nicht alle Rassen und Anpassungsoptionen verfügbar, doch wenn ihr euch einen Überblick verschaffen wollt, haben wir im Video weitere Infos für euch.

