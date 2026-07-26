Charakterersteller sind überbewertet, und es wird Zeit, dass wir das zugeben

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Charakterersteller. Wie wir uns selbst bringen, oder die fantasievollen Versionen dessen, was wir sein möchten, oder das Hässlichste, was wir uns vorstellen können, in unsere Spielwelten. Sie gibt es schon seit Jahrzehnten und werden oft als großartige Möglichkeit gesehen, ein gewisses Maß an Ausdruck und Einzigartigkeit in das Spiel zu bringen. Heute bin ich hier, um euch zu sagen, dass dieses beliebte Feature, das oft als integraler Bestandteil von RPGs, MMOs und Ähnlichem gilt, überschätzt wird. Außerdem denke ich, dass es mindestens neunzig Prozent der Zeit am besten ist, einem Charakter zu folgen, der komplett von den Entwicklern erschaffen wurde.

Rein kosmetisch gesehen sehe ich bei einem Charakter-Ersteller kein großes Problem. Willst du Stunden damit verbringen, deinen Shepard anders aussehen zu lassen als die ikonischen Male und FemSheps auf dem Cover? Mach es. Aber ich hätte viel lieber eine vordefinierte Figur, deren Haare und Outfits ich vielleicht ändern kann, als jemanden, der nur ein unbeschriebenes Blatt ist, ohne erzählerisches Interesse an der Welt um sie herum außerhalb dessen, was die Hauptgeschichte vorgibt. Nehmen wir zum Beispiel Baldur's Gate III. Dieses Spiel hat einen phänomenalen Charakter-Editor (man kann sogar die Größe seines Schwanzes ändern, wenn man möchte), aber es schafft auch die missverstandene Dichotomie zwischen von Spielern erstellten und vorgefertigten Charakteren, wenn man den generischen Tav versus den Dark Urge oder Durge betrachtet.

Man könnte einen der vordefinierten Origins aus Baldur's Gate III wählen, um meinen nächsten Punkt klarzumachen, aber mit dem Durge zeigt es, wie schon ein bisschen narrativer Anker für einen Charakter viel mehr Story-Flair verleiht und dem Spieler erlaubt, sich noch tiefer in die Welt einzutauchen. Der Tav, der typische Abenteurer, kann jeder sein, den du dir vorstellst. Sie werden aus Baldur's Gate geholt, erhalten eine Kaulquappe und werden ihrer wahrscheinlichen zukünftigen Frau in Shadowheart vorgestellt. Das Setup ist, abgesehen von ein paar internen Dialogzeilen, ähnlich wie bei der Durge. Aber im Verlauf der Entwicklung der Geschichte von Baldur's Gate III sehen wir, wie wichtig es ist, jemand in der Welt zu sein statt niemand. Als du den Höhepunkt der Geschichte in Akt 3 erreichst, bietet der Durge viele einzigartige Zwischensequenzen, Dialoge und sogar eine geheime, letzte Verwandlung, während ihre persönliche Geschichte ihren Höhepunkt erreicht. Der Tav bekommt davon nichts. Im Tav gibt es keinen inneren Konflikt, weshalb es für viele Spieler wie ein minderwertiges Erlebnis wirkt. Du kannst den Durge so aussehen lassen, wie du willst, aber als Charakter ist ihr Schicksal auf eine von zwei Optionen verkürzt, wenn man es wirklich zusammenfasst. Das ermöglicht jedoch, dass diese Optionen massiv ausgearbeitet werden und dem Spieler sowohl eine Wurzel in der Geschichte als auch Charaktere, die ihn vorher kannten, eine Wurzel in der Geschichte gibt. Beides hilft einem Spieler enorm, in eine Welt einzutauchen.

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Das Problem mit einer Figur mit leerem Blatt ist, dass sie wie ein voll entwickelter Mensch ist, der am Tag vor Beginn der Hauptgeschichte geboren wird. Es ist enorm schwierig, eine Figur zu schreiben, die jeder sein könnte, der auch Verbindungen zu Fraktionen oder bereits etablierten Personen hat. Cyberpunk 2077 macht das mit Jackie einigermaßen gut, aber er bleibt nicht lange dabei, und das aus gutem Grund. Es kann keine Hintergrundgeschichte geben, die sich mit einem unbeschriebenen, von Spielern erstellten Charakter befriedigend anfühlt, da man dann mit der implizierten Freiheit konfrontiert wird, die sie bekommen, sobald sie ihren besonderen kleinen Kerl erschaffen haben. Sogar in Cyberpunk 2077 muss CD Projekt Red deine Ursprungsoptionen auf eine von drei beschränken, wobei der Corpo-Hintergrund ständig kritisiert wird, weil er nicht zum Rest der Geschichte passt (trotzdem habe ich Corpo gespielt und fand es tatsächlich super spaßig).

"Und was ist mit Commander Shepard?" Für mich ist Shepard eine Durge-ähnliche Figur. Klar, man kann sie völlig unkenntlich im Vergleich zu ihrem Standardaussehen erscheinen lassen, aber die Entscheidungen, die der Spieler in der Charaktererstellung trifft, ändern kaum die Rolle, wer man in der Geschichte sein darf. Commander Shepard ist Commander Shepard, eine von BioWare erschaffene Figur, die eine von wenigen Hintergrundgeschichten hat, die nur selten erwähnt werden, und spielt eine Klasse, die für die Erzählung eigentlich keine Rolle spielt. Man entscheidet, ob er ein Held der Galaxis ist oder ein Renegat, der alles tut, um sein eigenes Leben zu retten oder einfach nur zusieht, wie die Sterne brennen, aber diese Entscheidungen sind nicht die Erschaffung des Charakters, sondern vielmehr die Reaktion auf die Welt und die Ereignisse, die einem in der Geschichte entgegengeworfen werden. Klar, es kann "dein Hirte" sein, der die Rachni-Königin am Leben lässt, aber "dein Schäfer" ist nicht gerade einzigartig.

Ich sage nicht, dass alle Charakter-Ersteller gehen sollten, aber wenn ich die Kontroverse um Exodus sehe, weil es den Leuten nicht erlaubt, ihre eigene Version des Protagonisten Jun zu erschaffen (abgesehen von Geschlecht, Frisuren und einigen anderen kleinen kosmetischen Merkmalen), finde ich, dass das etwas übertrieben ist. Einige der besten Geschichten in Spielen und die großartigsten Charaktere, die wir darin sehen, wurden von einem Team talentierter Designer und Autoren geschrieben. Geralt von Rivia, Henry von Skalitz, Kratos, Arthur Morgan, Aloy, Lara Croft. Ich könnte ewig so weitermachen, während es auf der anderen Seite dieses Arguments nur sehr wenige rein vom Spieler erstellte, unbeschriebene Protagonisten gibt, die einen starken Eindruck hinterlassen. Dragon Age: Origins ist das beste Beispiel, das mir einfällt, weil BioWare unzählige Arbeitsstunden damit verbracht hat, je nach gewählter Rasse- und Klassenkombination einzigartige Vorspiele zur Hauptgeschichte zu erstellen. Das war unglaublich gut durchdacht, aber seitdem haben wir nichts Vergleichbares mehr gesehen.

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Lohnt sich der Charakter-Ersteller von Elden Ring überhaupt, wenn die Hälfte von uns sich in die Rüstung des gerade besiegten Bosses kleidet?

Einen Vorteil für rein unbeschriebene Charaktere sehe ich aus spielerischer Sicht. Bethesdas Elder Scrolls-Spiele oder FromSoftwares Dark Souls, Bloodborne und Elden Ring machen das zum Beispiel brillant. Elden Ring ist besonders ein monumentales Spiel in seiner Größe, dass es sich wie eine Verschwendung anfühlen würde, wenn man nicht je nachdem, in welche Richtung man seinen Build haben möchte, zehn verschiedene Charaktere gleichzeitig haben könnte. Obwohl dieses Maß an Spielfreiheit am besten mit einem Charaktereditor funktioniert, bin ich nicht überzeugt, dass es das Spiel überhaupt besser macht. Meiner Meinung nach ist Sekiro: Shadows Die Twice das beste Spiel, das FromSoftware je gemacht hat, und vieles davon liegt an der engen Fokussierung auf das Kernkampfsystem. Sekiro würde einfach nicht funktionieren, wenn man einen Build bauen kann, bei dem man vor Genichiro wegläuft und ihn mit einem blauen Strahl magischer Energie trifft, um ihn von der Karte zu tilgen. Wenn sie völlige Freiheit haben, können Spieler statt ein paar brillanter Werkzeuge zu Cheese- und OP-Strategien greifen. Das ist alles ihr Recht, aber das bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Freiheit besser ist.

Die Idee eines unbeschriebenen Blattes, dass deine eigene Schöpfung eine Spielwelt beeinflussen kann, ist faszinierend. Es ist etwas, das ein Erlebnis einzigartig macht, gibt dir Eigentum über die verbrachten Stunden auf eine Weise, wie es Spiele mit bereits etablierten Charakteren nicht tun. Ich würde jedoch behaupten, dass Gaming nicht einfach nur ein Erlebnis sein soll, das man das Gefühl hat, es gehabt zu haben. Wie cool ist es, über das Ende von Red Dead Redemption 2 zu sprechen? Oder die Schlacht um Kaer Morhen in The Witcher 3: Wild Hunt? Es ist schön, wenn man mit Freunden Geschichten über die verschiedenen Entscheidungen vergleichen kann, die man in einer Geschichte getroffen hat, aber dieser Artikel handelt nicht davon. Es geht um Charaktere, und ich wette, du hast nie mehr als ein paar Worte darauf verwendet, einen Typen zu beschreiben, den du in einem Spiel gemacht hast, außer zu sagen, er sei wirklich hässlich oder sah aus wie eine Figur aus einem Film. Als jemand, der Stunden damit verbracht hat, Charaktere in vielen Spielen zu erschaffen, habe ich nichts gegen Charakterersteller, aber ich denke, wir legen zu viel Wert darauf, was sie tatsächlich in einem Spiel bieten.