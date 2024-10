Charakterdarstellerin Margo Martindale unternimmt in "The Sticky" von Prime Video einen waghalsigen Raubüberfall Chaos, Mord und Ahornsirup prallen in dieser Comedy-Serie aufeinander.

Prime Video hat damit begonnen, die Projekte vorzustellen und anzukündigen, die es im Dezember vorstellen wird. Zu Beginn haben wir eine neue Comedy-Serie mit der Charakterdarstellerin Margo Martindale, in der sie eine Ahornsirup-Farmerin in Kanada spielt, die beschließt, einen ehrgeizigen Raubüberfall zu unternehmen. Die Serie ist als The Sticky bekannt, und laut offizieller Inhaltsangabe erfahren wir: "The Sticky ist eine Comedy-Drama-Serie über Ruth Landry, eine Ahornsirupfarmerin, die trotz eines herzlosen Systems ein Team zusammenstellt, um den kanadischen Raubüberfall des Jahrhunderts durchzuführen. Das Ziel: der millionenschwere Ahornsirup-Überschuss des Landes." The Sticky wird am 6. Dezember auf Prime Video debütieren und mit dieser Premiere im Hinterkopf könnt ihr euch unten den Trailer mit der Charakterdarstellerin Margo Martindale ansehen. HQ