Charakteranpassung werdet ihr in Shin Megami Tensei V selbst in die Hand nehmen können

In einem Entwicklertagebuch veröffentlichte Atlus heute Morgen neue Informationen zu Shin Megami Tensei V. Zum einen wurden drei Charaktere näher vorgestellt, die man Anfang der Woche in einem Trailer sehen konnte. Shohei Yakumo ist ein begabter Krieger, der der Göttin Nuwa nicht von der Seite weicht und uns auf ihren Befehl hin angreift. Die beiden arbeiten zusammen, um ein bestimmtes Ziel zu verfolgen, schreibt der Entwickler. Dem gegenüber steht der Erzengel Abdiel, die den Willen Gottes durchsetzt und die Engel von Bethel kommandiert.

Shin Megami Tensei V wird zwei neue Möglichkeiten zur Charakter-Progression einführen. Im Verlauf des Spiels werden die Spieler auf Dämonen treffen, die etwas namens "Essenz" absondern. Diese könnt ihr nutzen, um eure aktiven und einige passive Fähigkeiten zu individualisieren und ggf. zu verstärken. In gewisser Weise ermöglicht euch dieses Feature dadurch, euren eigenen Charakter sowie Mitglieder eurer Truppe nach Belieben anzupassen, um euch somit auf herausfordernde Situationen vorzubereiten.

Eine zweite Fortschrittsmechanik baut auf einer Währung namens Glory, also Ehre auf. Die findet ihr in der Spielwelt als Belohnung und man bekommt sie wohl auch durch das Erfüllen bestimmter Aufgaben/Herausforderungen. Damit lassen sich wiederum sogenannte Wunder kaufen, die ebenfalls passive Vorteile gewähren. Im Gegensatz zur Dämonenessenz sind werde damit jedoch primär Statistiken gesteigert. Auch das Auftreten bestimmter Bedingungen passt ihr auf diese Weise an.

Atlus sprach im Video ganz kurz Quality-of-Life-Anpassungen an, die Spieler Ende des Jahres erwarten können. Im nächsten Rollenspiel des Entwicklers wird es möglich sein, eigene und fremde Angriffsanimationen abzukürzen. In den Optionen könnt ihr einstellen, ob das generell oder prinzipiell nicht getan werden soll oder ob ihr immer eine Taste drücken müsst, wenn ihr in Eile seid. Die Rush-Option, also der automatische Kampf mittels Standardangriffen, kehrt ebenfalls zurück, sobald SMT V am 12. November auf der Nintendo Switch landet.