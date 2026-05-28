Chaotic Armageddon-Spiel, Sitting Ducks, droht, deine nächste kooperative Obsession zu werden

Das Interesse an sogenannten 'Friendslop'-Spielen ist ziemlich stark gestiegen, was eine etwas grobe Beschreibung kooperativer Projekte ist, bei denen Spieler zusammenkommen und verrückte Aufgaben in eher obskuren Indie-Erlebnissen erledigen. Jetzt, nachdem The Gang Studio die Fans mit Out of Sight begeistert hat, richtet es seine Aufmerksamkeit auf diesen Sektor.

Das schwedische Studio hat einen neuen Titel namens Sitting Ducks angekündigt, wobei es sich um ein chaotisches Armageddon-Kooperationsspiel handelt, bei dem das Ziel ist, dass 1-6 Spieler zusammenkommen und versuchen, verschiedene apokalyptische Bedrohungen mithilfe verschiedener zufälliger Werkzeuge und Baumechaniken zu umgehen und zu überwinden.

Im Grunde musst du Gebäude, verrückte Fahrzeuge und Werkzeuge bauen, um verschiedene Bedrohungen zu überleben – sei es Meteoritenschauer, Tsunamis, Zombiehorden, Schneestürme – und so weiter. Um diese Herausforderungen zu meistern, können Spieler eine 'klebrige Hand'-Fähigkeit nutzen, mit der sie Gegenstände bewegen und klettern lassen und sogar Gegenstände auf grobe Weise kombinieren, um etwas Neues und potenziell Nützliches zu bauen. Das Gang Studio merkt an, dass man "deine klebrigen Hände benutzen kann, um alles, was man findet, in chaotische Strukturen zu schlagen, zu ziehen, zu stapeln und zu werfen", wodurch die Kreativität fest in den (klebrigen) Händen des Spielers bleibt.

Uns wird gesagt, dass jeder Durchlauf von Sitting Ducks einzigartig sein soll, da Katastrophen zufällig sind und die Gegenstände, die man zur Hand hat, je nach Insel variieren, auf der man sich gerade befindet. Vor diesem Hintergrund musst du zwischen den Inseln reisen, indem du deine Kreativität nutzt, um gefährliche Abgründe und Lücken zu überqueren, während du Wege findest, jede Katastrophe zu überleben, die dir entgegenkommt.

Das Gang Studio merkt an, dass Sitting Ducks auch freischaltbare kosmetische Optionen haben wird, die es den Spielern ermöglichen, ihre Charaktere mit Outfits, Hüten, Frisuren und mehr anzupassen.

Was den Zeitpunkt angeht, an dem du einsteigen und Sitting Ducks erleben kannst, ist die gute Nachricht, dass das Spiel kurz vor dem Start steht, da The Gang Studio das Projekt bereits nächste Woche am 4. Juni auf dem PC über Steam präsentieren wird. Der Preis ist sehr erschwinglich 7,99 $, aber in den ersten 24 Stunden, in denen das Spiel verfügbar ist, können Fans Sitting Ducks für nur 1 $ bekommen.

Sehen Sie sich unten einen Trailer zu Sitting Ducks sowie eine Reihe von Bildern aus dem Spiel an.