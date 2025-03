Chaos im serbischen Parlament: Oppositionsabgeordnete werfen Rauchgranaten und Tränengas

HQ

Am Dienstag verwandelte sich das serbische Parlament in ein Chaos im Chaos, als Abgeordnete der Opposition Rauchgranaten und Tränengas warfen, um gegen die Politik der Regierung zu protestieren, insbesondere gegen ihren Umgang mit den Folgen eines tödlichen Bahnhofseinsturzes, bei dem vor vier Monaten 15 Menschen starben (via Reuters).

Dieser dramatische Akt des Trotzes ereignete sich während der ersten Parlamentssitzung im Frühjahr, in der die Regierungskoalition unter Führung der Serbischen Fortschrittspartei ihre Gesetzgebungsagenda vorantrieb. Die Atmosphäre kippte schnell, als einige Oppositionelle auf den Parlamentspräsidenten zustürmten, was zu Rangeleien mit den Sicherheitskräften führte.

Trotz der Unruhen bestätigte Parlamentspräsidentin Ana Brnabic, dass die parlamentarische Arbeit fortgesetzt werde, obwohl zwei Abgeordnete verletzt wurden, einer davon schwer. Eigentlich sollte ein Gesetz zur Erhöhung der Universitätsfinanzierung diskutiert und der Rücktritt von Ministerpräsident Milos Vucevic zur Kenntnis genommen werden, aber diese Maßnahmen trugen nur dazu bei, die Opposition weiter aufzuheizen.