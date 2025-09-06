Channing Tatum wird nicht so lächerlich sein wie Gambit in Avengers: Doomsday

HQ

In Deadpool & Wolverine letztes Jahr wurden wir Channing Tatum als Gambit vorgestellt. Im Gegensatz zu Jennifer Garner als Elektra und Wesley Snipes als Blade hatte Tatum Gambit noch nie zuvor verkörpert, obwohl er dies schon mehrmals fast geschafft hätte. Für den Schauspieler ging ein Traum in Erfüllung, auch wenn er einen lächerlichen Akzent aufsetzen musste.

Wir werden Tatum in der kommenden Avengers: Doomsday jedoch nicht als "vollen Cajun" sehen. "Ich werde nicht komplett Cajun werden", sagte er gegenüber Variety. "[Die Regisseure Anthony und Joe Russo] wollen, dass die Dinge lustig sind, aber sie wollen nicht voll auf Deadpool gehen. Sie wollen das Drama halten und es straff halten. Wenn Gambit ernst wird – wenn er die Mardi Gras-Maske fallen lässt – sind die Dinge wichtig."

Tatum wird sich anderen X-Men in der Besetzung von Avengers: Doomsday anschließen, die so groß zu sein scheint, dass wir uns nicht vorstellen können, dass irgendjemand Zeit haben wird, mehr als ein paar Zeilen einzubauen. Vielleicht hätte Tatum, wenn er sich auf seinen Deadpool-Akzent eingelassen hätte, ihn zumindest von der Masse abgehoben.

Avengers: Doomsday feiert am 18. Dezember 2026 Premiere.