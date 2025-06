Channing Tatum spielt in "Roofman" einen McDonald's-Räuber

Channing Tatum hat sich bereits einen Namen gemacht, aber er wird bald einen anderen Job annehmen, der weit weniger heldenhaft ist als seine Zeit als der Mutant Gambit. Diesen Oktober wird Tatum die Hauptrolle in einem Film namens Roofman spielen, einem Film, der sich um Jeffrey Manchester dreht, einen Kriminellen, der dafür bekannt ist, in McDonald's-Restaurants einzubrechen, indem er Löcher in deren Dächer schneidet. Nachdem er erwischt wurde und eine Strafe im Gefängnis verbüßt hat, flieht er und versucht, neugierigen Blicken zu entgehen, indem er sich in einem Toys 'R' Us-Geschäft verkrochen hat, während er sich in eine einheimische Frau, gespielt von Kirsten Dunst, verliebt.

Ja, das hört sich nach einer verrückten und völlig lächerlichen Geschichte an, aber Roofman basiert tatsächlich auf einem realen Ereignis und einer Geschichte, die die Vereinigten Staaten erschüttert hat. Diese Verfilmung kommt von Paramount Pictures und wird von Derek Cianfrance inszeniert, das Drehbuch wurde von ihm und Kirt Gunn geschrieben. Roofman ist auch Peter Dinklage unter den Darstellern.

Einen Trailer zu Roofman findest du unten, zusammen mit der Inhaltsangabe, bevor der Film am 10. Oktober in die Kinos kommt.

"Basierend auf einer unglaublichen wahren Geschichte folgt Roofman Jeffrey Manchester (Channing Tatum), einem ehemaligen Army Ranger und kämpfenden Vater, der McDonald's-Restaurants ausraubt, indem er Löcher in deren Dächer schneidet, was ihm den Spitznamen Roofman einbrachte. Nach seiner Flucht aus dem Gefängnis lebt er sechs Monate lang heimlich in einem Toys "R" Us und überlebt unentdeckt, während er seinen nächsten Schritt plant. Doch als er sich in Leigh (Kirsten Dunst) verliebt, eine geschiedene Mutter, die sich von seinem unbestreitbaren Charme angezogen fühlt, gerät sein Doppelleben aus den Fugen und es beginnt ein fesselndes und spannendes Katz-und-Maus-Spiel, bei dem seine Vergangenheit immer näher rückt."