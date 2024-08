Channing Tatum hofft, dass Deadpool & Wolverine seine Gambit-MCU-Karriere ankurbeln wird

HQ

Channing Tatum hat in den letzten Wochen als hochwertige Meme-Vorlage die Runde gemacht, nachdem der Schauspieler in Deadpool & Wolverine als Mutant und X-Men-Mitglied Gambit aufgetreten ist. Die Rolle in dem Film ist eigentlich ein kleiner Gag, aber Tatum hofft wirklich, dass sie zu etwas Dauerhafterem führt und dass er die Chance bekommt, Gambit weiterhin auf der großen Leinwand zu verkörpern.

Tatum bestätigte dies gegenüber Variety, wo er auf die Frage, ob er gerne in einem Gambit -Film mitspielen würde, sagte: "Ich hoffe es. Von deinem Mund zu Gottes Ohren. Schreibe es ins Dasein, mein Freund. Bitte."

Dann fügte er hinzu: "Natürlich habe ich es gesagt. Ich habe in den letzten 10 Jahren gesagt, dass ich es will. Es liegt in den Händen von Bob Iger und Kevin Feige. Ich bete zu Gott."

Es gibt Gerüchte, dass Marvel Studios möchte, dass die Avengers und die X-Men gegeneinander antreten, bevor The Mutant Saga endet (vermutlich mit Avengers: Secret Wars ), also gibt es vielleicht eine Chance, dass Tatums Gambit irgendwann wieder auf der großen Leinwand zu sehen ist.