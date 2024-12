Champions League Zusammenfassung des 6. Spieltags: Liverpool, Paris und Real Madrid gewannen am Dienstag ihre Spiele

HQ

Champions League Der erste Spieltag der 6. Spielwoche hatte einige ziemlich wichtige Spiele, darunter entscheidende Spiele für einige der größten europäischen Teams, die sich auf dünnem Eis befanden. Und im Großen und Ganzen gab es nicht viele Überraschungen in den Ergebnissen.

Nun, es gab nicht viele Überraschungen, außer Inter Mailand, das als einzige Mannschaft noch kein einziges Gegentor kassiert hatte. Doch Nordi Mukiele von Bayer Leverkusen traf in der 90. Minute und bescherte Inter damit die erste Niederlage in der Champions League.

Liverpool ist jetzt das einzige perfekte Team in der Champions League, mit 6 Siegen und keiner Niederlage, nachdem sie gestern Abend Girona besiegt haben.

Die Kritik kam von Bayern München, das in der Arena AufSchalke, seiner vorübergehenden Heimat aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine (1:5), gegen Shakhtar Donetsk fünf Tore erzielte, und Paris Saint-Germain, das dringend einen Sieg brauchte und ihn bekam, 0:3 gegen Salzburg in Österreich.

Auch Real Madrid atmet nach einem hart erkämpften Sieg gegen Atalanta, einer Wiederholung des europäischen Supercups im August, auf. Mbappé erzielte beim 2:3-Sieg der Auswärtsmannschaft sein 50. Tor in der Champions League, doch Atalanta hatte in den letzten 25 Minuten mehrere Chancen auf den Ausgleich.

Und alle Hoffnungen waren dahingeworfen für Leipzig, das nach der 2:3-Niederlage gegen Aston Villa für das Ausscheiden feststeht. Die deutsche Mannschaft, die 2020 das Halbfinale erreichte, hat bisher alle sechs Spiele verloren.

Alle Ergebnisse der Champions-League-Spiele vom Dienstag



Girona - Liverpool 0:1



NK Dinamo - Celtic 0:0



Atalanta - Real Madrid 2:3



Bayer Leverkusen - Inter 1:0



Club Brugge - Sporting CP 2:1



Salzburg - Paris Saint-Germain 0:3



Shakhtar Donetsk - Bayern München 1:5



Leipzig - Aston Villa 2:3



Brest - PSV Eindhoven 1:0