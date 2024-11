Champions-League-Spiele vom 5. und 6. November: alle Spiele und Zeiten des 4. Spieltags

HQ

Die Champions League kehrt diese Woche mit dem 4. Spieltag zurück. Die Ligaphase erreicht in diesem neuen Format des Wettbewerbs ihre Halbzeit, es gibt keine Gruppenphasen mehr. Stattdessen qualifizieren sich die acht besten Klubs dieser "Mini-Liga" für das Achtelfinale, während die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 24 in einer weiteren K.o.-Phase gegeneinander antreten.

Am Dienstag, 5. November, und Mittwoch, 6. November, finden die Spiele des vierten Spieltags dieser Ligaphase statt. Das sind alle:

Champions-League-Spiele am Dienstag, 5. November



PSV Eindhoven - Girona (17:45 GMT, 18:45 MESZ)



Slovan Bratislava vs GNK Dinamo (17:45 GMT, 18:45 MESZ)



Bologna - Monaco (20 GMT, 21 MESZ)



Borussia Dortmund - Sturm Graz (20 GMT, 21 MESZ)



Celtic vs Leipzig (20 GMT, 21 MESZ)



Liverpool - Bayer Leverkusen (20 GMT, 21 MESZ)



LOSC Lille - Juventus Turin (20 GMT, 21 MESZ)



Real Madrid - Mailand (20 GMT, 21 MESZ)



Sporting CP - Manchester City (20 GMT, 21 MESZ)



Champions-League-Spiele für Mittwoch, 6. November



Club Brugge vs Aston Villa (17:45 GMT, 18:45 MESZ)



Shakhtar Donetsk - Young Boys (17:45 GMT, 18:45 MESZ)



Sparta Prag - Brest (20 GMT, 21 MESZ)



Bayern München - Benfica (20 GMT, 21 MESZ)



Inter vs Arsenal (20 GMT, 21 MESZ)



Feyenoord - Salzburg (20 GMT, 21 MESZ)



Crvena Zvezda vs Barcelona (20 GMT, 21 MESZ)



Paris Saint-Germain - Atlético de Madrid (20 GMT, 21 MESZ)



Stuttgart - Atalanta (20 GMT, 21 MESZ)



Der nächste Spieltag findet am 26. und 27. November statt. Die Ligaphase endet am 29. Januar 2025. In dieser Woche wird bei allen UEFA-Spielen eine Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer der tödlichen Überschwemmungen in Valencia abgehalten, die durch die Kaltfront verursacht wurden.