Champions-League-Spiele diese Woche und Ergebnisse aus dem Hinspiel

HQ

Das wird eine interessante Woche: Das Rückspiel der Champions League K.-o.-Playoffs findet am Dienstag und Mittwoch statt, und es wird einige spannende Duelle geben, wer es nach einigen überraschenden Ergebnissen der letzten Woche ins Achtelfinale schafft.

Zum Beispiel muss Atlético de Madrid sich anstrengen, wenn sie sich qualifizieren wollen, nach ihrem überraschenden 3:3-Unentschieden letzte Woche. Bayer Leverkusen hat gegen Olympiakos einen großen Vorteil, und Real Madrid zählt auf Vinícius' Tor von letzter Woche, um ohne Schreckmomente ins Achtelfinale einzuziehen – ein Spiel, das dicht von der Reaktion der Benfica-Spieler im Bernabéu nach dem Zwischenfall in Prestianni begleitet wird.

Und was ist mit dem Italiener? Inter Mailand muss drei Tore erzielen, um den norwegischen Klub Bogo/Glimt zu schlagen, Atalanta muss auch drei Tore gegen Borussia Dortmund erzielen... und Juventus hat eine sehr schwierige Aufgabe, da sie das Hinspiel mit 2:5 verloren.

Dienstag, 24. Februar



Atlético de Madrid gegen Club Brügge (Hinspiel: 3:3) - 18:45 CET, 17:45 GMT



Leverkusen gegen Olympiakos (Hinspiel: 2:0) - 21:00 CET, 20:00 GMT



Inter gegen Bodø/Glimt (Hinspiel: 1:3) - 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Newcastle gegen Qarabağ (Hinspiel: 6:1) - 21:00 CET, 20:00 GMT



Mittwoch, 25. Februar



Atalanta gegen Borussia Dortmund (Hinspiel: 0:2) – 18:45 CET, 17:45 GMT



Juventus gegen Galatasaray (Hinspiel: 2:5) - 21:00 CET, 20:00 GMT



Paris gegen Monaco (Hinfahrt: 3:2) - 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Real Madrid gegen Benfica (Hinspiel: 1:0) - 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Die Auslosung für das Achtelfinale findet am 27. Februar statt, ebenfalls mit den Europa-League- und Conference-Teams, wobei die Achtelfinalspiele für den 10./11. und 17./18. März angesetzt sind.