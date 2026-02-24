Champions-League-Spiele diese Woche und Ergebnisse aus dem Hinspiel
Die letzten Spiele der Play-offs vor dem Achtelfinale finden diese Woche statt.
Das wird eine interessante Woche: Das Rückspiel der Champions League K.-o.-Playoffs findet am Dienstag und Mittwoch statt, und es wird einige spannende Duelle geben, wer es nach einigen überraschenden Ergebnissen der letzten Woche ins Achtelfinale schafft.
Zum Beispiel muss Atlético de Madrid sich anstrengen, wenn sie sich qualifizieren wollen, nach ihrem überraschenden 3:3-Unentschieden letzte Woche. Bayer Leverkusen hat gegen Olympiakos einen großen Vorteil, und Real Madrid zählt auf Vinícius' Tor von letzter Woche, um ohne Schreckmomente ins Achtelfinale einzuziehen – ein Spiel, das dicht von der Reaktion der Benfica-Spieler im Bernabéu nach dem Zwischenfall in Prestianni begleitet wird.
Und was ist mit dem Italiener? Inter Mailand muss drei Tore erzielen, um den norwegischen Klub Bogo/Glimt zu schlagen, Atalanta muss auch drei Tore gegen Borussia Dortmund erzielen... und Juventus hat eine sehr schwierige Aufgabe, da sie das Hinspiel mit 2:5 verloren.
Dienstag, 24. Februar
- Atlético de Madrid gegen Club Brügge (Hinspiel: 3:3) - 18:45 CET, 17:45 GMT
- Leverkusen gegen Olympiakos (Hinspiel: 2:0) - 21:00 CET, 20:00 GMT
- Inter gegen Bodø/Glimt (Hinspiel: 1:3) - 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Newcastle gegen Qarabağ (Hinspiel: 6:1) - 21:00 CET, 20:00 GMT
Mittwoch, 25. Februar
- Atalanta gegen Borussia Dortmund (Hinspiel: 0:2) – 18:45 CET, 17:45 GMT
- Juventus gegen Galatasaray (Hinspiel: 2:5) - 21:00 CET, 20:00 GMT
- Paris gegen Monaco (Hinfahrt: 3:2) - 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Real Madrid gegen Benfica (Hinspiel: 1:0) - 21:00 MEZ, 20:00 GMT
Die Auslosung für das Achtelfinale findet am 27. Februar statt, ebenfalls mit den Europa-League- und Conference-Teams, wobei die Achtelfinalspiele für den 10./11. und 17./18. März angesetzt sind.