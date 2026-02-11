Champions-League-K.-o.-Playoff-Zeiten der Frauen im Februar: Arsenal, Real Madrid, Atleti, Juve...

HQ

Die UEFA Women's Champions League wird heute mit der ersten Ausgabe der K.-o.-Play-offs fortgesetzt, da die Frauenliga in diesem Jahr das neue Format übernimmt, das in der vergangenen Saison im Herrenwettbewerb eingeführt wurde. Daher qualifizierten sich nach einer Ligaphase die besten vier Teams für das Viertelfinale, und die nächsten acht besten Teams werden diesen Monat eine zusätzliche K.o.-Runde (mit zwei Spielen) bestreiten, um den Kampf fortzusetzen.

Barcelona, Lyon, Chelsea und Bayern München sind die vier Teams, die von dieser Runde befreit sind, die manche fälschlicherweise als "Achtelfinale" bezeichnen, obwohl sie nur acht Teams darin sind. Hier sind alle Zeitpläne für die Spiele in dieser und der nächsten:

Mittwoch, 11. Februar



OH Leuven gegen Arsenal (18:45 CET, 17:45 GMT)



Paris FC gegen Real Madrid (21:00 CET, 20:00 GMT)



Donnerstag, 12. Februar



Wolfsburg gegen Juventus (18:45 CET, 17:45 GMT)



Atlético de Madrid gegen Manchester United (21:00 CET, 20:00 GMT)



Mittwoch, 18. Februar



Real Madrid gegen Paris FC (18:45 CET, 17:45 GMT)



Arsenal gegen OH Leuven (21:00 CET, 20:00 GMT)



Donnerstag, 19. Februar