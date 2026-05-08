Champions League, Europa League und Conference League Finals: Zeiten, Austragungsorte und Teams
Das Finale findet am 20., 27. Mai und 31. Mai statt.
Diese Woche haben wir den Abschluss der K.o.-Runden der drei UEFA-Klubwettbewerbe erlebt: Champions League, Europa League und Conference League. Nur die Endspiele bleiben übrig, die später in diesem Monat ausgetragen werden, meist erst nachdem die nationalen Ligen und Pokale beendet sind und die Weltmeisterschaft am 11. Juni beginnt.
UEFA Champions League Finale
- Paris Saint-Germain (Frankreich) gegen Arsenal (England)
- 30. Mai, Samstag, 18:00 MES, 17:00 BST
- Puskás Arena, Budapest, Ungarn
UEFA Europa League Finale
- Freiburg (Deutschland) gegen Aston Villa (England)
- 20. Mai, Mittwoch, 21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr BST
- Tüpraş-Stadion, Istanbul, Türkei
UEFA Conference League Finale
- Crystal Palace (England) gegen Rayo Vallecano (Spanien)
- 27. Mai, Mittwoch, 21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr BST
- Red Bull Arena, Leipzig, Deutschland
Vereine haben bis zum 25. Mai Zeit, Spieler für die Weltmeisterschaft freizugeben, mit Ausnahme derjenigen, die in den Finals der Champions League und Conference League spielen. Bis Arsenal oder PSG den Titel heben, werden die meisten ihrer Kollegen, die zur Weltmeisterschaft gehen, bereits den Ruf erhalten haben, denn der Fußball wird bis zum Finale am 19. Juli in New York gut weitergehen.
Hat Ihr Team es in eines der Finals geschafft? Viel Glück!