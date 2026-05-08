Champions League, Europa League und Conference League Finals: Zeiten, Austragungsorte und Teams

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Diese Woche haben wir den Abschluss der K.o.-Runden der drei UEFA-Klubwettbewerbe erlebt: Champions League, Europa League und Conference League. Nur die Endspiele bleiben übrig, die später in diesem Monat ausgetragen werden, meist erst nachdem die nationalen Ligen und Pokale beendet sind und die Weltmeisterschaft am 11. Juni beginnt.

UEFA Champions League Finale



Paris Saint-Germain (Frankreich) gegen Arsenal (England)



30. Mai, Samstag, 18:00 MES, 17:00 BST



Puskás Arena, Budapest, Ungarn



UEFA Europa League Finale



Freiburg (Deutschland) gegen Aston Villa (England)



20. Mai, Mittwoch, 21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr BST



Tüpraş-Stadion, Istanbul, Türkei



UEFA Conference League Finale



Crystal Palace (England) gegen Rayo Vallecano (Spanien)



27. Mai, Mittwoch, 21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr BST



Red Bull Arena, Leipzig, Deutschland



Vereine haben bis zum 25. Mai Zeit, Spieler für die Weltmeisterschaft freizugeben, mit Ausnahme derjenigen, die in den Finals der Champions League und Conference League spielen. Bis Arsenal oder PSG den Titel heben, werden die meisten ihrer Kollegen, die zur Weltmeisterschaft gehen, bereits den Ruf erhalten haben, denn der Fußball wird bis zum Finale am 19. Juli in New York gut weitergehen.

Hat Ihr Team es in eines der Finals geschafft? Viel Glück!