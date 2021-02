Cham Cham unterstützt Samurai Shodown ab 16. März

You're watching Werben

Gestern hat SNK das Erscheinungsdatum des kommenden DLC-Kämpfers in Samurai Shodown bestätigt. Das Katzen-Mädchen Cham Cham wird am 16. März als erster Zusatzcharakter im dritten Season Pass in den Kader des Kampfspiels aufgenommen. Dieses Datum stimmt übrigens mit der Veröffentlichung der geplanten Xbox-Series-Versionen überein. Die junge Kämpferin gab ihr Debüt 1994 in Samurai Shodown II, wo sie die Spieler mit ihrem charakteristischen Stil begeisterte. Sie nutzt im Gefecht einen riesigen Bumerang und kämpft mit allen Vieren, wenn sie entwaffnet wurde.

Gleichzeitig haben wir Neuigkeiten zum vierten DLC-Charakter in Season Pass #3 erhalten. Dieser soll anscheinend aus der Guilty-Gear-Serie stammen und obwohl wir noch keine weiteren Informationen kennen, sind wir sehr gespannt, auf welchen Neuankömmling sich SNK und Arc System Works einigen konnten. Informationen zum dritten, kostenpflichtigen Zusatzcharakter der aktuellen Saison von Samurai Shodown haben wir noch nicht, doch Figur #2 wird Hibiki Takane, bekannt aus The Last Blade 2.