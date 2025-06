Challengers-Regisseur übernimmt die Regie bei der Verfilmung von Sam Altmans OpenAI-Regisseur und stellt ihn wieder ein

HQ

Erst im Jahr 2023 durchlief OpenAI, der Hersteller von ChatGPT, eine bizarre Umstrukturierung, bei der Gründer und Chef Sam Altman aus dem Unternehmen gefeuert, bei Microsoft eingestellt und dann nach ein paar hektischen Tagen wieder eingestellt und an der Spitze von OpenAI wieder eingestellt wurde. Sie erinnern sich wahrscheinlich noch an diese seltsame Wendung der Ereignisse, aber wenn nicht, machen Sie sich keine Sorgen, Amazon MGM Studios wird den Moment bald in einen Live-Action-Film verwandeln.

Dieser Film, der als Artificial gilt, wird von Challengers -Regisseur Luca Guadagnino geleitet, der, nachdem er von der Übernahme der Zügel bei DCs Sgt. Rock -Film befreit wurde, nun die Regie bei diesem Projekt führen wird, in dem Andrew Garfield, Monica Barbaro und Yura Borisov die Hauptrollen spielen werden.

Der Film soll von David Heyman von Heyday Films und Jeffrey Clifford produziert worden sein, das Drehbuch stammt von Simon Rich. Laut The Hollywood Reporter könnte die Produktion bereits in wenigen Wochen beginnen, wobei die Dreharbeiten möglicherweise diesen Sommer in San Francisco und Italien stattfinden könnten.

Über einen möglichen Premierentermin ist nichts bekannt.

