Cha-La Head Cha-La unterstreicht Anime-Opening von Dragon Ball Z: Kakarot

Heute Nachmittag haben wir unsere Anspieleindrücke aus dem kommenden Action-RPG Dragon Ball Z: Kakarot veröffentlicht und passend dazu schickt uns Bandai Namco ein neues Video mit der Eröffnungssequenz. Unser Autor Ingar hat nicht übertrieben, als er meinte, dass der Titelsong "Cha-La Head Cha-La" bereits genügt, um uns wieder in unsere Kindheit zurückzuwerfen. Genau der spielt nebenher im Video, wodurch diese zwei Minuten sehr nostalgisch werden können. Dragon Ball Z: Kakarot erscheint am 17. Januar auf PC, Xbox One und Playstation 4.

