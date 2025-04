Chainsaw Man: The Movie kommt im Oktober in die Kinos

Sonys größte Neuigkeiten während der CinemaCon-Präsentation drehten sich hauptsächlich um die Welt der Netzschleuder, wobei Spider-Man 4 seinen richtigen Titel erhielt und Beyond the Spider-Verse auch einen neuen Premierentermin erhielt. Aber das war noch nicht alles, was Sony auf Lager hatte, denn der Produktionsriese enthüllte Informationen über seine Zusammenarbeit mit dem Anime-Studio Mappa.

Diese Ankündigung bezog sich auf die Chainsaw Man: The Movie, einen abendfüllenden Teil der Chainsaw Man -Geschichte, die im Oktober 2025, genauer gesagt am 29. Oktober, in die Kinos kommen wird.

Dies wurde in einem Beitrag in den sozialen Medien bestätigt, in dem auch ein Poster für den Film zu sehen war, das den ikonischen Protagonisten vor einer sehr farbenfrohen Kulisse zeigt.

