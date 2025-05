Chad Stahelski teasert eine "wirklich andere" Geschichte für John Wick: Chapter 5 an Wicks Geschäft mit dem Hohen Tisch ist abgeschlossen, was steht also als nächstes für ihn an?

Obwohl es so aussah, als hätte John Wick sein Ende erreicht, als der Abspann von John Wick: Chapter 4 mit der Ankündigung von John Wick: Chapter 5 lief, wurde uns gesagt, dass Keanu Reeves' unaufhaltsamer Attentäter zurückkehren würde. Aber wie wird Franchise-Director Chad Stahelski einen anderen Weg finden, ihn zum Kämpfen zu bringen? Das ist etwas, was Stahelski kürzlich mit dem Empire Magazin angesprochen hat, wo er nach der Handlung von John Wick: Chapter 5 gefragt wurde. "Die Saga von John Wick war ziemlich abgeschlossen", sagte er. "Der einzige Weg, eine 5 zu machen, besteht darin, eine neue Geschichte zu haben, in die John Wick involviert ist. Es ist keine Fortsetzung, mit dem Hohen Tisch. John verarbeitete seine Trauer. Es wird wirklich anders sein, und jeder wird den Trailer sehen und sagen: 'Heilige Scheiße... Das muss ich sehen.' " Vielleicht ist John Wick also gestorben und er wird sich aus der Hölle herauskämpfen. Oder Außerirdische könnten ihren Weg in die Welt der Assassinen finden. Es scheint, als ob die Geschichte eine große Veränderung vor sich hat, auch wenn keine der oben genannten Witzideen zum Tragen kommt. Dennoch, da wir zu diesem Zeitpunkt fünf Filme hinter uns haben, wird eine neue Geschichte Wicks Vermächtnis wahrscheinlich nicht schaden, solange Stahelski am Ruder bleibt. Photo: IMDb