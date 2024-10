Chad Stahelski: John Wick 4 war der Höhepunkt; Wir werden es nie toppen können

HQ

Chad Stahelski und sein waffenschwingender Attentäter sind immer stärker geworden. Jeder neue Film hat es geschafft, den letzten zu übertreffen, nicht nur in der Action, sondern auch in den Kinokassen. Mit John Wick 4 brachen sie alle bisherigen Rekorde für die Serie, so dass Gespräche über einen fünften Film unumgänglich waren.

In einem Interview mit The Hollywood Reporter deutet Chad Stahelski nun jedoch an, dass John Wick 4 doch das Ende dieser Geschichte sein könnte. Das Team ist mit dem Erreichten so zufrieden, dass es das nicht mehr toppen kann.

"Wir haben den Höhepunkt erreicht. Zumindest habe ich das. Das ist mein Höhepunkt. Wir haben es beendet. Es ist eine vollständige Geschichte. Ich schaue es mir jetzt an und bin sehr glücklich darüber, aber wir würden nicht versuchen, es zu übertreffen. Wir würden nicht versuchen, dem noch etwas hinzuzufügen. Es müsste eine ganz andere Handlung sein."

