Chad Stahelski hatte Ideen für einen Star Wars-Film

Der Regisseur der John Wick-Reihe, Chad Stahelski, hat erwähnt, dass er ein paar Ideen für einen möglichen Star Wars-Film hat.

Nichts ist offiziell, und es sieht noch nicht einmal so aus, als hätte sich Stahelski mit Disney zusammengesetzt. Im Podcast "Happy Sad Confused" sagte der Regisseur lediglich, dass er " einen Schwung " bei Star Wars machen und " sehen würde, ob Disney ihn überleben könnte".

Im Moment arbeitet Stahelski am Ghost of Tsushima-Film, und es gibt Berichte, dass John Wick 5 auch in Arbeit ist. Auf jeden Fall scheint er ein ziemlich beschäftigter Mann zu sein und hat vielleicht gerade nicht die Zeit, einen Star Wars-Film zu drehen.

Glaubst du, dass Chad Stahelski einen guten Star Wars-Film abgeben würde?