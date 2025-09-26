Chad Powers: Staffel 1

HQ

Ich will nicht lügen, ich hatte 20 Minuten nach Beginn der ersten Folge dieser Show Bedenken wegen Chad Powers. Die Serie, die auf einem Sketch des ehemaligen NFL-Quarterbacks Eli Manning basiert, bei dem er mit Prothesen ausgestattet wurde und als Spieler ein College-Team besuchte, servierte schließlich einen Undercover-Boss-ähnlichen Moment, in dem ein Niemand das Feld betrat und eine erstklassige athletische Leistung ablieferte. Dieser Sketch wurde ein solcher Hit, dass Elis Bruder Peyton, ebenfalls ein legendärer NFL-Quarterback, beschloss, eine ganze Serie auf der Grundlage des Formats über sein Label Omaha Productions zu kreieren, eine Serie, die es schaffte, das Talent von Glen Powell zu nutzen, um ihren Protagonisten zu spielen, der wie Eli Mannings Undercover-Alternativfigur aussehen sollte. der titelgebende Chad Powers.

Aber ja, abgesehen von den Geschwafel hinter den Kulissen, war ich nach 20 Minuten in der ersten Folge dieser sechsteiligen Serie verzweifelt besorgt über die Richtung, in die Chad Powers gehen würde. Nach dem schlimmsten Moment seines Lebens, in dem der Protagonist der einzige Grund für eine große Meisterschaftsniederlage ist, einem Moment, der sich in einen katastrophalen Zusammenbruch verwandelt, in dem er gegen einen Fan kämpft und ein todkrankes Kind verletzt, schneiden wir zu ein paar Jahren später, in denen Chad ein Versager ist, der sich immer noch an seinen früheren Erfolg klammert. Er ist kurz davor, ins Rampenlicht zurückzukehren, bevor ihn ein Zwischenfall wieder aus der Bahn wirft, und hier sehen wir, wieHawk Tuah das Mädchen Mitleid mit ihm hat, wir müssen etwa 15 Minuten ertragen, in denen Powell der ultimative Idiot ist, und es scheint, als wäre diese Show ein kompletter tonaler Fehlschlag.

Glücklicherweise scheint dies beabsichtigt zu sein, denn Chad Powers ist eine Geschichte über Wachstum und über Russ Holliday, die reale Persona, die Powell spielt, und die Person hinter den Powers ' Prothesen. Im Laufe der folgenden Episoden sehen wir, wie Holliday sich entwickelt und zu einem besseren Menschen heranwächst, wie er sich immer weiter an eine Welt anpasst, die durch seine eigenen Fehler geschaffen wurde, und wie er Vertrauen in den Sport findet, der ihn einst beiseite geschoben hat.

In gewisser Weise verwandelt sich das, was als lächerliches TikTok -Drama beginnt, stetig in etwas, das eher Rudy oder Remember the Titans ähnelt, wenn der Sport in den Mittelpunkt rückt und die Irrungen und Wirrungen des Lebens und des Wachsens als Person genauso wichtig werden wie die Ergebnisse auf dem Spielfeld. Es wird immer herzerwärmender, während es immer noch Momente und Elemente hat, die urkomisch sind und einen zum Lachen bringen. Er schafft eine großartige Balance zwischen emotionalen Szenen, Phasen, die von Unbehagen geplagt sind, wenn Powers alle um ihn herum verwirrt, und spannenden Entwicklungen auf dem Spielfeld, die einen guten Job machen, um die Elektrizität des Fußballs einzufangen, etwas, das für die beteiligten Manning-Brüder zweifellos entscheidend und wichtig war.

Powell ist hervorragend in dieser Rolle, oder in Rollen, die man sogar sagen könnte. Er spielt den unsympathischen Holliday mit Leichtigkeit und schafft es dann, im Handumdrehen in den liebenswerten und schrulligen Powers zu wechseln. Und was den Rest der Besetzung betrifft, abgesehen von ein paar Kerngesichtern wie Perry Mattfelds Ricky, Steve Zahns Coach Jake und Frankie A. Rodriguez' Danny, verschwendet die Serie nicht viel Zeit mit anderen und ermöglicht es Powers zum unangefochtenen Starting-QB zu werden, wenn wir Football-Begriffe verwenden würden.

Was ich auch sagen möchte, ist, dass es sich anfühlt, als würde diese Serie fast abrupt enden. Ich werde nicht zu viel spoilern, aber wie Sie wahrscheinlich daraus schließen können, ist eine Lüge dieses Ausmaßes und Kalibers - die Verkörperung einer ganzen zweiten falschen Persönlichkeit in einer hochkarätigen Sportposition - schwer aufrechtzuerhalten, und wenn also alles in Stücke zu fallen beginnt, kommt die Show bald zu einem Ende und lässt Sie mit Fragen und dem Wunsch nach einem vollständigeren Abschluss zurück. Ob es dazu kommen wird, ist unklar, aber es gibt hier ohne Frage noch mehr Story zu erzählen, wenn auch nur für eine Handvoll zusätzlicher Episoden.

Trotzdem ist Chad Powers ein unterhaltsames Erlebnis, vor allem für Fußballfans. Wenn Sie sich diese Serie ansehen, bitte ich Sie inständig, die Anfangsphase zu ertragen, da sie überhaupt nicht auf das Gesamtbild hinweist und sich schließlich zu einer herzerwärmenden Sportgeschichte entwickelt, die wir in den 90er und 2000er Jahren oft in Hollywood gesehen haben. Es ist nicht annähernd eine Serie, die man gesehen haben muss, aber sie macht Spaß, machen Sie daraus, was Sie wollen.